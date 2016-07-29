Продажи автомобилей с пробегом поползли вниз

В апреле российский рынок легковых автомобилей неожиданно пошел на спад. Всего было реализовано 465,7 тыс. единиц.

В прошлом месяце продажи бэушек снизились на 2,9% и составили 465,7 тыс. штук, сообщает агентство «Автостат».

Лидирует бессменная Lada, доля которой более 25% рынка подержанных машин. Всего в апреле было продано 128 825 машин, это на 6,3% меньше, чем годом ранее. За ней с большим отрывом следует Toyota — 50 812 шт. (-4,9%), далее идут Nissan — 24 986 шт. (-1,1%) и Chevrolet — 20 119 шт. (-1,7%).

Положительная динамика в ведущей десятке наблюдается у Kia — плюс 4,3% (16 886 шт.), Renault — 4,1% (15 240 шт.) и Hyundai — плюс 3%(20 696 шт.).

В модельном ряду лидирует хэтчбек Lada 2114 — 13 549 шт., что на 4,8% ниже прошлогоднего результата. Седан 2107 (13,2 тыс. шт.; —10,3%) на втором месте, на третьем — Ford Focus (11,7 тыс. шт.; +2%). В ведущей пятерке также Lada 2110 — 10 544 шт. (-8,3%) и Toyota Corolla — 8912 шт.(-6,4%).

Наиболее высокий рост продаж на вторичном рынке продемонстрировал в апреле Hyundai Solaris — плюс 20,6% к тому же месяцу прошлого года. Успех модели вполне объясним — она уже несколько лет хорошо продается на первичном рынке и теперь так же массово реализуется на вторичном.

Всего по итогам четырех месяцев 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 1 млн 597,6 тыс. единиц — это плюс 0,1% к тому же периоду прошлого года.

Одной из причин падения рынка подержанных автомобилей может быть рост продаж новых, которые на протяжении последних двух месяцев показывают положительную динамику. Часть покупателей вновь стали рассматривать покупку на первичном рынке и все чаще используют трейд-ин или выставляют на реализацию старую машину в том салоне, где приобретают новую. Это становится выгодным: хотя предложенная дилером цена и ниже рынка, но дополнительная скидка на новый автомобиль нивелирует разницу. Подержанные машины в автосалонах продаются не сразу — обычный срок реализации колеблется от двух недель до месяца. Следовательно, часть старых машин просто зависла на площадках у дилеров и не попала в статистику. Если следующий месяц снова уйдет в отрицательные значения, можно будет говорить уже о сжатии вторичного рынка.

Продажи новых машин в апреле составили 129 476 штук, что больше, чем в апреле прошлого года на 6,9%.

«Автостат» проанализировал, как меняется цена автомобиля, купленного в 2013 году и перепроданного в 2016-м, при этом был составлен рейтинг по сегментам.

Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС