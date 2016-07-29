И все-таки он подорожал: Kia переписала цены на Picanto

В отличие от предшественников, приезжавших в нашу страну из Кореи, Picanto третьего поколения получил российское гражданство — его собирает калининградский завод «Автотор». Локализация давала надежды на гуманный прайс-лист, но они, к сожалению, не оправдались.

Разница в цене между новым Kia Picanto и хэтчбеком предыдущего, второго поколения может достигать 35 тысяч рублей, у некоторых дилеров еще остались машины 2016 года выпуска. Базовая версия Classic нового Picanto, оснащенная бензиновым 1,0-литровым мотором (67 л.с.) и 5-ступенчатой МКП, стоит теперь 549 900 рублей. В ее оснащение входят: модуль ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, система стабилизации, система помощи при старте на подъеме, центральный замок, датчик света, система контроля давления в шинах, аудиоподготовка, подогреваемые форсунки стеклоомывателей.

Самый доступный Picanto с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и 4-ступенчатым гидромеханическим автоматом обойдется в 649 900 рублей. Комплектация при этом тоже Classic, но в нее добавлены электрические передние стеклоподъемники.

Топ-версия GT Line с тем же силовым агрегатом оценивается в 854 900 рублей. Помимо эффектного спортивного обвеса кузова в нее входят боковые и оконные подушки безопасности, задние дисковые тормоза, алюминиевые накладки на педалях, кожаное мультифункциональное рулевое колесо, кожаная обивка сидений, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система с навигацией, 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида, датчики парковки, система бесключевого доступа и пуск двигателя кнопкой, панель приборов Supervision, электрические стеклоподъемники задних дверей, электропривод зеркал заднего вида с функцией их складывания, светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари, литые 16-дюймовые колесные диски и еще кое-что по мелочи.

В Европе новый Picanto предлагается также с 1,0-литровой бензиновой «турботройкой» T-GDI мощностью 100 л.с., но в нашей стране этот двигатель доступен не будет.

У российских дилеров Kia Picanto третьего поколения появится в начале июня. Несмотря на подорожание, спрос будет, так как адекватных альтернатив корейскому хэтчбеку А-класса на нашем рынке нет. Узбекский Ravon R2 — машина морально устаревшая, при этом производитель регулярно повышает цены, сейчас за малютку с автоматом нужно выложить уже 509 тысяч рублей. Немецкий smart forfour — это премиум-сегмент, и ценник здесь соответствующий: от 830 тысяч рублей.

Picanto третьего поколения дебютировал в Европе этой весной на Женевском автосалоне, но заочно фирма Kia представила его еще в феврале.

В апреле в России начались продажи обновленного внедорожника Kia Mohave.

Летом ожидается самая главная российская премьера фирмы Kia — седан Rio нового поколения.

Фото: Kia