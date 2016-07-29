И все-таки он подорожал: Kia переписала цены на Picanto

В отличие от предшественников, приезжавших в нашу страну из Кореи, Picanto третьего поколения получил российское гражданство — его собирает калининградский завод «Автотор». Локализация давала надежды на гуманный прайс-лист, но они, к сожалению, не оправдались.

Kia Picanto
Kia Picanto

Kia > Picanto

Разница в цене между новым Kia Picanto и хэтчбеком предыдущего, второго поколения может достигать 35 тысяч рублей, у некоторых дилеров еще остались машины 2016 года выпуска. Базовая версия Classic нового Picanto, оснащенная бензиновым 1,0-литровым мотором (67 л.с.) и 5-ступенчатой МКП, стоит теперь 549 900 рублей. В ее оснащение входят: модуль ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, система стабилизации, система помощи при старте на подъеме, центральный замок, датчик света, система контроля давления в шинах, аудиоподготовка, подогреваемые форсунки стеклоомывателей.

Самый доступный Picanto с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и 4-ступенчатым гидромеханическим автоматом обойдется в 649 900 рублей. Комплектация при этом тоже Classic, но в нее добавлены электрические передние стеклоподъемники.

Топ-версия GT Line с тем же силовым агрегатом оценивается в 854 900 рублей. Помимо эффектного спортивного обвеса кузова в нее входят боковые и оконные подушки безопасности, задние дисковые тормоза, алюминиевые накладки на педалях, кожаное мультифункциональное рулевое колесо, кожаная обивка сидений, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система с навигацией, 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида, датчики парковки, система бесключевого доступа и пуск двигателя кнопкой, панель приборов Supervision, электрические стеклоподъемники задних дверей, электропривод зеркал заднего вида с функцией их складывания, светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари, литые 16-дюймовые колесные диски и еще кое-что по мелочи.

В Европе новый Picanto предлагается также с 1,0-литровой бензиновой «турботройкой» T-GDI мощностью 100 л.с., но в нашей стране этот двигатель доступен не будет.

У российских дилеров Kia Picanto третьего поколения появится в начале июня. Несмотря на подорожание, спрос будет, так как адекватных альтернатив корейскому хэтчбеку А-класса на нашем рынке нет. Узбекский Ravon R2 — машина морально устаревшая, при этом производитель регулярно повышает цены, сейчас за малютку с автоматом нужно выложить уже 509 тысяч рублей. Немецкий smart forfour — это премиум-сегмент, и ценник здесь соответствующий: от 830 тысяч рублей.

И все-таки он подорожал: Kia переписала цены на Picanto

Фото: Kia

И все-таки он подорожал: Kia переписала цены на Picanto
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Отзывы о Kia Picanto

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Комментарии (5)

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0

«Самый доступный Picanto с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и 4-ступенчатым гидромеханическим автоматом обойдется в 649 900 рублей.» Ладно приемлемо... Хотя может присмотреться к ладе Весте!!!!!!!!!!!!!!
«В Европе новый Picanto предлагается также с 1,0-литровой бензиновой „турботройкой“ T-GDI мощностью 100 л.с., но в нашей стране этот двигатель доступен не будет»... зачем тут турбо на двигатель 1,0...???????????????????????
Кто его купитьььььььььь? за такие деньги.................

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0

Ну что сказать. Экономика уже в такой заднице, что даже «лохализация» не спасает. А что дальше? Вот у нас локализованный Пиканто дороже завозного выходит. Что делать? Элементарно, ввозные пошлины поднять. А, да, еще не забыть прожиточный минимум понизить, чтобы меньшее количество россиян чувствовало себя нищими.

«Я расскажу всем, до чего довел планету этот фигляр Пэ Жэ!» (С)

((((

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+3
Каплан Илья

Шо, опять курс вырос? И пошлины? или Президенту ЮЖ корее нужно больше откатов? Ну один уже сел, вместе с  личной гадалкой? Кто на новенького?

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0
Valentin Nikishkov

Это к той тетке, которую осудили и посадили?
Это к той Южной Корее претензии, автопром которй Весту затоптал и с телефона, разработанного в которой вы сюда строчите?
Ну и примерчики у вас, Вралентин;)

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0