Рынок грузовиков растет ударными темпами

В январе рынок грузовых автомобилей вырос на 25,5%, в феврале — на 28%, в марте он поднялся уже на 39,8%, а в апреле — на 35,7%.

Таким образом, пока осторожно, но можно предположить, что рынок тяжелой техники восстанавливается. Всего, согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых грузовых автомобилей в России в апреле составил 5903 шт. (+35,7% к АППГ).

Понятно, что «база» была очень низкая, и все же продажи тяжелой техники всегда очень чувствительны к состоянию экономики, а как ранее говорил «За рулем.РФ» аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов, рост продаж в этом сегменте может быть признаком ее стабилизации. Во время кризиса происходит резкое падение спроса на грузовую технику, так как многие сворачивают бизнес, но по мере стабилизации экономики спрос восстанавливается.

Пятерку лидеров по маркам в апреле составили:

КАМАЗ — 2193 шт. (+27,4%)

ГАЗ — 614 шт. (-15%)

Вольво — 378 шт. (202%)

Исузу — 350 шт. (117%)

Мерседес-Бенц — 342 шт. (+557%)

Самыми востребованными моделями тяжелой техники в прошлом месяце стали КАМАЗ 43118 — 489 экземпляров (+35,8%), на втором месте КАМАЗ 65115 (451 шт.; +43,2), на третьем — ГАЗон Next (417 шт.; +4%), в ведущую пятерку также вошли КАМАЗ 6520 (368 шт.; +9,2%) и КАМАЗ 5490 (359 шт.; +206,8%). Большинство моделей ведущей десятки продемонстрировали двукратный рост, что объясняется эффектом «низкой базы».

С января по апрель было реализовано 19 324 автомобиля, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выросли не только продажи, но и производство грузовиков в России. Так, согласно данным Росстата, грузовой техники за четыре месяца собрали на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в апреле производство выросло на 15,3%.

Согласно прогнозам компании Isuzu, осталось подождать совсем немного: российский рынок грузовиков восстановится к концу 2018 года. У самой марки в России все хорошо: заказов даже больше, чем способна обработать компания.

Фото: Егор Алеев/ТАСС