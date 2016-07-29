Борзый Logan остановила только пуля полицейского

Инцидент со стрельбой произошел утром 22 мая в Новоузенском районе Саратовской области. В поле зрения экипажа ДПС попал автомобиль, совершавший на дороге опасные маневры.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

О ЧП под Саратовом сообщила пресс-служба регионального подразделения ГИБДД. В понедельник 22 мая около 04:30 утра находившийся на дежурстве экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Renault Logan, который двигался по дороге неровно, вилял из стороны в сторону и создавал аварийную обстановку. Полицейские решили остановить машину для проверки, но водитель Логана соответствующие требования стражей порядка проигнорировал.

Чтобы пресечь нарушение, инспектор Дмитрий Тарасов решил применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух, а после того, как тот не возымел должного эффекта, открыл огонь по колесам иномарки. В результате нарушитель был задержан на улице Трутнева города Новоузенска, им оказался 24-летний молодой человек. Также в Логане находились его приятели, их вместе с водителем доставили в отделение полиции для разбирательства. В отношении нарушителя составлен административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, а автомобиль отправлен на охраняемую стоянку.

Фото: gibdd.ru

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Отзывы о Renault Logan (4)

Renault 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Довольно таки надёжный. Салон по сравнению с ВАЗ просто шикарный для крупногабаритных людей

Недостатки:

Двигатель 1.4 ниочём, только для флегм. Проблемы с охлаждением в пробке — не работал как положено вентилятор(фирменная болезнь)

Комментарий:

В общем неплохой автомобиль, но по нынешним временам он уже не бюджетный, пришлось перейти на б\у ВАЗ

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Комментарии (2)

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Странно, что это не был предупредительный выстрел в голову!...
Гаишинки в это «м» эпизоде молодцы! (без сарказма)...

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