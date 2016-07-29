Борзый Logan остановила только пуля полицейского

Инцидент со стрельбой произошел утром 22 мая в Новоузенском районе Саратовской области. В поле зрения экипажа ДПС попал автомобиль, совершавший на дороге опасные маневры.

О ЧП под Саратовом сообщила пресс-служба регионального подразделения ГИБДД. В понедельник 22 мая около 04:30 утра находившийся на дежурстве экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Renault Logan, который двигался по дороге неровно, вилял из стороны в сторону и создавал аварийную обстановку. Полицейские решили остановить машину для проверки, но водитель Логана соответствующие требования стражей порядка проигнорировал.

Чтобы пресечь нарушение, инспектор Дмитрий Тарасов решил применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух, а после того, как тот не возымел должного эффекта, открыл огонь по колесам иномарки. В результате нарушитель был задержан на улице Трутнева города Новоузенска, им оказался 24-летний молодой человек. Также в Логане находились его приятели, их вместе с водителем доставили в отделение полиции для разбирательства. В отношении нарушителя составлен административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, а автомобиль отправлен на охраняемую стоянку.

На прошлой неделе «За рулем» рассказывал о том, как сотрудники Спецсвязи устроили разборку на дороге, угрожая водителю оружием.

К сожалению, нарушители тоже нередко оказываются вооруженными. Так, в апреле в Астрахани бандиты расстреляли двух сотрудников ДПС.

Фото: gibdd.ru