Борзый Logan остановила только пуля полицейского

Инцидент со стрельбой произошел утром 22 мая в Новоузенском районе Саратовской области. В поле зрения экипажа ДПС попал автомобиль, совершавший на дороге опасные маневры.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

О ЧП под Саратовом сообщила пресс-служба регионального подразделения ГИБДД. В понедельник 22 мая около 04:30 утра находившийся на дежурстве экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Renault Logan, который двигался по дороге неровно, вилял из стороны в сторону и создавал аварийную обстановку. Полицейские решили остановить машину для проверки, но водитель Логана соответствующие требования стражей порядка проигнорировал.

Чтобы пресечь нарушение, инспектор Дмитрий Тарасов решил применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух, а после того, как тот не возымел должного эффекта, открыл огонь по колесам иномарки. В результате нарушитель был задержан на улице Трутнева города Новоузенска, им оказался 24-летний молодой человек. Также в Логане находились его приятели, их вместе с водителем доставили в отделение полиции для разбирательства. В отношении нарушителя составлен административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, а автомобиль отправлен на охраняемую стоянку.

Фото: gibdd.ru

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Отзывы о Renault Logan (3)

Renault 2009 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

очень ремонтопригодный, почти неубиваемая подвеска

Недостатки:

неудобно сидеть в долгой дороге с ростом выше 185 см. Унылый интерьер. Не складывался багажник.

Комментарий:

За время владения 4.5 года сменил передние ступичные подшипники, термостат, рулевые наконечники, подварил кронштейн выхлопной трубы, трешина в высоковольтном блоке(залил эпоксидной смолой и забыл) и ТО каждые 15.000 км. Машинка была без кондея 1.6 восьмиклапанник, В принципе доволен тока внутри ...

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