Дело темное: водитель седана не заметил спящего на багажнике пьяницу и поехал

Как известно, обнаружить черную кошку в черной комнате довольно-таки сложно. Справедливость этой народной мудрости доказал американский автолюбитель.

Курьезную дорожную историю поведал американский телеканал Fox 13. В четверг 18 мая Карл Уэбб и его супруга возвращались поздно вечером на своем Форде Таурус домой после чудесно проведенного дня на фестивале барбекю, что проходил в Мемфисе, штат Теннеси. Забирая автомобиль с парковки в центре города, они не заметили, что на багажнике седана обустроился на ночлег пьяный чернокожий мужчина — с ним они и отправились в путешествие. Заднее стекло Тауруса было закрыто солнцезащитной шторкой, поэтому в зеркале нежданного пассажира Карл тоже не заметил. Водитель он, видимо, спокойный, иначе как объяснить тот факт, что с незафиксированным на кузове живым грузом он проехал более 22 км, прежде чем на подозрительный объект снаружи Форда обратил внимание полицейский патруль.

Коп, разумеется, тут же остановил ничего не подозревающую чету и спросил, знают ли они о том, что на багажнике их машины лежит тело. Карл сначала не поверил и подумал, что полицейский его разыгрывает, но после того как вышел из машины и убедился, что тело действительно есть, не на шутку испугался. Тело, к счастью, оказалось живым, но мертвецки пьяным. Офицер попытался привести его в вертикальное положение, но разбуженный устоять не смог, метнулся на дорогу и чуть не попал под колеса проезжающих мимо машин. В итоге пьяницу пришлось доставить в участок, а Карл, в свою очередь, поблагодарил полицейского за бдительность и теперь, видимо, перед каждой поездкой будет внимательно осматривать свою машину на предмет наличия в ней и на ней несанкционированных попутчиков.

Дальнобойщики тоже порой не замечают посторонние предметы в своих машинах. Так, в марте «За рулем» рассказывал о том, как американский водитель большегруза Peterbilt долгое время ехал с торчащим из-под борта седаном Nissan Maxima.

Фото: fox13memphis.com