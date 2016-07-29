Лобовая атака: Nissan Patrol против 57 тонн

Австралийские водители порой отжигают похлеще наших. Некоторые даже выживают.

Nissan Patrol
Nissan Patrol

Nissan > Patrol

Столкновение с фурой — один из самых страшных сценариев ДТП, а незапланированная встреча с гигантским австралийским «поездом»… В общем, такое лучше даже себе не представлять. Но для местных драйверов громадные грузовики — привычное явление, и некоторые совершают рискованные маневры в опасной близости. Водитель одного такого 57-тонного тягача чуть было не расплющил Nissan Patrol Y61, совершающий обгон по встречной полосе. Разминулись буквально чудом.

  • А этому «гонщику» не повезло — после контакта с фурой спортседан можно смело отправлять на свалку.
  • Недавно курьезный случай произошел в США. Водитель-дальнобойщик не заметил Nissan Maxima, зацепившийся за его большегруз, и протащил его по шоссе.

Фото, видео: YouTube

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