Злой гибрид Volkswagen Golf GTI First Decade: его построили студенты

На слете поклонников «заряженных» Volkswagen, что ежегодно проходит в Австрии у Вертского озера, по старой доброй традиции состоится показ шоу-кара непосредственно от производителя. В нынешнем году гвоздь программы — модифицированный хот-хэтч GTI мощностью свыше 400 л.с.

Чтобы превратить шустрый Golf в нечто куда более свирепое, требуется группа студентов с адреналином в крови и острое желание перешагнуть через рубеж в четыре сотни «лошадей», Снаружи GTI First Decade с пестрой цветографикой и 20-дюймовыми колесными дисками неплох, но, по правде говоря, в нем нет ничего выдающегося. Красивый хот-хэтч, коих на фестивале будет великое множество, и не более. Техническая начинка — другой разговор.

Концепт оснащен гибридной силовой установкой. Передние колеса вращает 410-сильный бензиновый двигатель, а задняя ось отдана на откуп 12-киловаттному электромотору (16 л.с.). ДВС и электродвижок можно использовать совместно, либо по отдельности. Интересные фишки есть в салоне. Задний диван снят, передние кресла можно настраивать при помощи приложения в смартфоне, а штатная акустика заменена на 1690-ваттную с 11 динамиками и сабвуферами.

А тем временем фольксвагеновцы построили «горячий» хэтчбек на базе крошечного up!. У него 115-сильная «турботройка», разгон до сотни за 8,8 с и максимальная скорость 197 км/ч.

Недавно мы рассказывали о фирменной видеопрезентации прототипа Volkswagen T-Roc. Кроссовер на модульной платформе MQB начнут выпускать уже этим летом.

Фото: Volkswagen