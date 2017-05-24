Geely покупает малайзийский Proton, а вместе с ним и британский Lotus

Китайская компания Geely упрочивает свои позиции и становится одним из крупнейших мировых автопроизводителей. Поглощение Протона и Лотуса откроет ей доступ к новым рынкам и новым технологиям.

Слухи о переговорах между компанией Geely и малайзийским промышленным холдингом DRB-Hicom, владеющим фирмой Proton, которая, в свою очередь, с 1996 года владеет британским Лотусом, муссируются в деловых СМИ с осени прошлого года, весной даже появлялись сообщения об их провале, однако вчера вечером стало известно, что судьбоносное соглашение все-таки достигнуто.

Сама сделка еще не состоялась, поскольку стороны пока не договорились о сумме транзакций, но известно, что согласно предварительной договоренности, о которой было объявлено официально, Geely выкупит у DRB-Hicom 49,9% акций Протона и 51% акций Лотуса. Уже были сделаны заявления о том, что Geely планирует объединить усилия с новыми партнерами на почве разработки, выпуска и продаж новых автомобилей. Сращивание начнется, очевидно, в конце июля, когда компании обещают огласить финальное соглашение о сделке.

Больше всего от нее выиграет Lotus, который, несмотря на наличие штата выдающихся инженеров, влачит в последние годы довольно жалкое существование и давно не баловал клиентов и поклонников по-настоящему новыми моделями. Китайский капитал позволит британцам, наконец, реализовать свой довольно амбициозный план развития, о котором «За рулем» рассказывал в начале этого года, однако его, возможно, придется скорректировать с учетом технологических возможностей Geely и принадлежащей ей шведской фирмы Volvo.

Осенью прошлого года Geely представила свой новый глобальный премиальный бренд Lynk & CO.

Покупка китайцами Протона и Лотуса — второе по значимости событие этого года в мировом автопроме после мартовского заявления французской PSA Group о приобретении немецкой фирмы Opel и ее дочернего британского бренда Vauxhall.

Фото: Zuma/ТАСС