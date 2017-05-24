Опытные водители смогут купить ОСАГО с большой скидкой

Сейчас при расчете стоимости полиса ОСАГО учитываются четыре параметра, касающихся возраста водителя и стажа управления:
- возраст до 22 лет + стаж вождения меньше 3 лет — коэффициент 1,8;
- возраст до 22 лет + стаж больше 3 лет — 1,6;
- возраст старше 22 лет + стаж вождения менее 3 лет — 1,7;
- возраст старше 22 лет + стаж более 3 лет — 1,0.
То есть даже водитель с двадцатилетним стажем не получает никакой скидки за свои навыки.
Банк России предлагает, с одной стороны, «премировать» опытных и возрастных водителей дополнительной скидкой и «дисциплинировать» молодых и неопытных повышающим коэффициентом.
Молодым и без опыта придется платить больше. 25-летний водитель даже с пятилетним стажем заплатит за полис по повышающему коэффициенту (1,31 вместо сегодняшней «единицы»). Полис станет на 31% дороже.
В Банке России ссылаются на статистические исследования аварийности за весь период действия обязательного страхования. У возрастных водителей с большим стажем показатели аварийности во много раз меньше, чем у молодых и менее опытных.
В Российском союзе автостраховщиков предложение регулятора поддержали. По мнению представителя РСА, в итоге средняя премия по ОСАГО останется на прежнем уровне. Изменится лишь принцип оплаты. Если сейчас опытные водители, по сути, платят за молодых, которые чаще попадают в аварии, то в новой системе вектор сменится.
Если ты давно за рулем автомобиля и не попадаешь в аварии — получаешь солидную скидку. Молодые же водители, не имея достаточного опыта, будут платить больше. При этом расчеты станут более справедливыми.
«Предложение ЦБ по изменению коэффициентов — отличный способ сэкономить на стоимости полиса ОСАГО тем водителям, которые ездят аккуратно и долго», — считает Андрей Кинякин, партнер Akteon Strategy Consulting.
«Что касается аспекта убыточности системы ОСАГО, то здесь вряд ли будут какие-либо изменения. В среднем, объем поступающих премий останется на прежнем уровне. Думаю, что этот шаг абсолютно оправдан и сделан для повышения прозрачности расчетов повышающих и понижающих коэффициентов, на некорректность которых в ЦБ поступило большинство жалоб автовладельцев», — пояснил Кинякин.
По мнению эксперта, подобный подход позволит стимулировать молодых водителей. Ездить аккуратно и не попадать по своей вине в аварии станет выгодно экономически. Соответственно, и аварийность на дорогах снизится.
Предложение Банка России по изменению расчета стоимости ОСАГО
|
Стаж, лет
|
0
|
1
|
2
|
3–4
|
5–6
|
7–9
|
10–14
|
более 14
|
Возраст, лет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16–21
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
|
|
|
|
22–24
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,55
|
|
|
|
25–29
|
1,8
|
1,8
|
1,78
|
1,52
|
1,31
|
1,22
|
1,16
|
|
30–34
|
1,66
|
1,64
|
1,52
|
1,3
|
1,12
|
1,05
|
0,99
|
0,93
|
35–39
|
1,48
|
1,46
|
1,35
|
1,15
|
0,99
|
0,93
|
0,88
|
0,83
|
40–49
|
1,37
|
1,35
|
1,25
|
1,07
|
0,92
|
0,86
|
0,82
|
0,76
|
Старше 49
|
1,18
|
1,17
|
1,08
|
0,92
|
0,79
|
0,74
|
0,71
|
0,66
- Напомним, ранее в Минфине предложили давать скидку на ОСАГО дисциплинированным водителям.
- Бумажные бланки ОСАГО в скором времени могут уйти в прошлое.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС