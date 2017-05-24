Опытные водители смогут купить ОСАГО с большой скидкой

Банк России готовится изменить методику расчета стоимости полиса ОСАГО. Для водителей, имеющих большой стаж, предлагаются понижающие коэффициенты, а для молодых и неопытных стоимость полиса увеличится.

Сейчас при расчете стоимости полиса ОСАГО учитываются четыре параметра, касающихся возраста водителя и стажа управления:

возраст до 22 лет + стаж вождения меньше 3 лет — коэффициент 1,8;

возраст до 22 лет + стаж больше 3 лет — 1,6;

возраст старше 22 лет + стаж вождения менее 3 лет — 1,7;

возраст старше 22 лет + стаж более 3 лет — 1,0.

То есть даже водитель с двадцатилетним стажем не получает никакой скидки за свои навыки.

Банк России предлагает, с одной стороны, «премировать» опытных и возрастных водителей дополнительной скидкой и «дисциплинировать» молодых и неопытных повышающим коэффициентом.

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К примеру, для водителяпредлагается(коэффициент 0,83), тогда как сейчас никаких скидок для таких автовладельцев нет (коэффициент 1).

Молодым и без опыта придется платить больше. 25-летний водитель даже с пятилетним стажем заплатит за полис по повышающему коэффициенту (1,31 вместо сегодняшней «единицы»). Полис станет на 31% дороже.

В Банке России ссылаются на статистические исследования аварийности за весь период действия обязательного страхования. У возрастных водителей с большим стажем показатели аварийности во много раз меньше, чем у молодых и менее опытных.

В Российском союзе автостраховщиков предложение регулятора поддержали. По мнению представителя РСА, в итоге средняя премия по ОСАГО останется на прежнем уровне. Изменится лишь принцип оплаты. Если сейчас опытные водители, по сути, платят за молодых, которые чаще попадают в аварии, то в новой системе вектор сменится.

Если ты давно за рулем автомобиля и не попадаешь в аварии — получаешь солидную скидку. Молодые же водители, не имея достаточного опыта, будут платить больше. При этом расчеты станут более справедливыми.

«Предложение ЦБ по изменению коэффициентов — отличный способ сэкономить на стоимости полиса ОСАГО тем водителям, которые ездят аккуратно и долго», — считает Андрей Кинякин, партнер Akteon Strategy Consulting.

«Что касается аспекта убыточности системы ОСАГО, то здесь вряд ли будут какие-либо изменения. В среднем, объем поступающих премий останется на прежнем уровне. Думаю, что этот шаг абсолютно оправдан и сделан для повышения прозрачности расчетов повышающих и понижающих коэффициентов, на некорректность которых в ЦБ поступило большинство жалоб автовладельцев», — пояснил Кинякин.

По мнению эксперта, подобный подход позволит стимулировать молодых водителей. Ездить аккуратно и не попадать по своей вине в аварии станет выгодно экономически. Соответственно, и аварийность на дорогах снизится.

Предложение Банка России по изменению расчета стоимости ОСАГО

Стаж, лет 0 1 2 3–4 5–6 7–9 10–14 более 14 Возраст, лет 16–21 1,8 1,8 1,8 1,8 22–24 1,8 1,8 1,8 1,8 1,55 25–29 1,8 1,8 1,78 1,52 1,31 1,22 1,16 30–34 1,66 1,64 1,52 1,3 1,12 1,05 0,99 0,93 35–39 1,48 1,46 1,35 1,15 0,99 0,93 0,88 0,83 40–49 1,37 1,35 1,25 1,07 0,92 0,86 0,82 0,76 Старше 49 1,18 1,17 1,08 0,92 0,79 0,74 0,71 0,66

Напомним, ранее в Минфине предложили давать скидку на ОСАГО дисциплинированным водителям.

Бумажные бланки ОСАГО в скором времени могут уйти в прошлое.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС