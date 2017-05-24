Опытные водители смогут купить ОСАГО с большой скидкой

Банк России готовится изменить методику расчета стоимости полиса ОСАГО. Для водителей, имеющих большой стаж, предлагаются понижающие коэффициенты, а для молодых и неопытных стоимость полиса увеличится.

Сейчас при расчете стоимости полиса ОСАГО учитываются четыре параметра, касающихся возраста водителя и стажа управления:

  • возраст до 22 лет + стаж вождения меньше 3 лет — коэффициент 1,8;
  • возраст до 22 лет + стаж больше 3 лет — 1,6;
  • возраст старше 22 лет + стаж вождения менее 3 лет — 1,7;
  • возраст старше 22 лет + стаж более 3 лет — 1,0.

То есть даже водитель с двадцатилетним стажем не получает никакой скидки за свои навыки.

Банк России предлагает, с одной стороны, «премировать» опытных и возрастных водителей дополнительной скидкой и «дисциплинировать» молодых и неопытных повышающим коэффициентом.

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К примеру, для водителя 35–39 лет со стажем управления больше 14 лет предлагается скидка 17% (коэффициент 0,83), тогда как сейчас никаких скидок для таких автовладельцев нет (коэффициент 1).

Молодым и без опыта придется платить больше. 25-летний водитель даже с пятилетним стажем заплатит за полис по повышающему коэффициенту (1,31 вместо сегодняшней «единицы»). Полис станет на 31% дороже.

В Банке России ссылаются на статистические исследования аварийности за весь период действия обязательного страхования. У возрастных водителей с большим стажем показатели аварийности во много раз меньше, чем у молодых и менее опытных.

В Российском союзе автостраховщиков предложение регулятора поддержали. По мнению представителя РСА, в итоге средняя премия по ОСАГО останется на прежнем уровне. Изменится лишь принцип оплаты. Если сейчас опытные водители, по сути, платят за молодых, которые чаще попадают в аварии, то в новой системе вектор сменится.

Если ты давно за рулем автомобиля и не попадаешь в аварии — получаешь солидную скидку. Молодые же водители, не имея достаточного опыта, будут платить больше. При этом расчеты станут более справедливыми.

«Предложение ЦБ по изменению коэффициентов — отличный способ сэкономить на стоимости полиса ОСАГО тем водителям, которые ездят аккуратно и долго», — считает Андрей Кинякин, партнер Akteon Strategy Consulting.

«Что касается аспекта убыточности системы ОСАГО, то здесь вряд ли будут какие-либо изменения. В среднем, объем поступающих премий останется на прежнем уровне. Думаю, что этот шаг абсолютно оправдан и сделан для повышения прозрачности расчетов повышающих и понижающих коэффициентов, на некорректность которых в ЦБ поступило большинство жалоб автовладельцев», — пояснил Кинякин.

По мнению эксперта, подобный подход позволит стимулировать молодых водителей. Ездить аккуратно и не попадать по своей вине в аварии станет выгодно экономически. Соответственно, и аварийность на дорогах снизится.

Предложение Банка России по изменению расчета стоимости ОСАГО

Стаж, лет

0

1

2

3–4

5–6

7–9

10–14

более 14

Возраст, лет

16–21

1,8

1,8

1,8

1,8

22–24

1,8

1,8

1,8

1,8

1,55

25–29

1,8

1,8

1,78

1,52

1,31

1,22

1,16

30–34

1,66

1,64

1,52

1,3

1,12

1,05

0,99

0,93

35–39

1,48

1,46

1,35

1,15

0,99

0,93

0,88

0,83

40–49

1,37

1,35

1,25

1,07

0,92

0,86

0,82

0,76

Старше 49

1,18

1,17

1,08

0,92

0,79

0,74

0,71

0,66

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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Комментарии (33)

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Если молодежи поднимут стоимость страховки, то большая часть просто забьет болт на этих умников и они тогда точно ничего не получат. А платить за старперов, которые действительно как попало ездят и считают что им в силу возраста можно, а вам сосункам нет, считаю тупостью полнейшей. Они мне никто и звать их никак!! С чего я обязан за них платить???

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-8
Леушин Андрей

Больше уважения к людям, Андрюша! Как попало среди молодых ездит гораздо больше людей, но вообще среди всех возрастов хватает дятлов. Вообще все эти нововведения идут от страховщиков, а не от людей преклонного возраста. Так что держи себя в руках.
И старперство не за горами вообще-то...это только в детстве кажется, что оно очень далеко)

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+2

На самом дели надо поменять в корне кбм, потому что стаж по факту ни о чем не говорит! У меня у жены больше 11 лет, а на машине она проехала километров 1000 за десять лет. Одна моя знакомая 4 года стажа 20 тысяч наездила с кучей ДТП. У нее по данной системе 1.3 будет, а у меня 1.22.
И поверьте я намного безопасней все выше перечисленных.

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+1
Кулиненков Сергей

КБМ-то здесь причем? Он вообще-то рассчитывается от безаварийности, а не от возраста.

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0

Ввести повышающие коэффициенты по половому признаку. Или даже по медецинским показаниям т.е. перед покупкой полиса сдавать кровь на тестестерон. Много тестестерона значит потенциально опасен, держи повышающий коэффициент 2.  Ну и конечно же тест на iq.низкий iq держи 2.

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0

ОСАГО должно быть добровольным,а не обязательным.Это сократит аварийность и повысит дисциплинированность водителей.Предложение БанкаРоссии-обеспечение гарантированного дохода,не более того.

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-1

Когда вводили этот ОСАГо обещали ежегодное снижение: Чем больше стаж и без аварийность тем меньше платите. Но почему то не получается! Каждый год что придумывают, цены повышают, тарифы пересматривают. Очередной развод народа на деньги.

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+19

39 лет и 19 лет стажа,- коэф.13 примерно 50проц скидка(4200р.). Дочери 20 стаж 1г. —вписать в стрховку платить 14000р, сделать неограниченую 12000р. Сделаю неограниченую стаж у дочери не пойдёт , потому как считается только если вписан в страховку и мой похерится, потому как и я буду не вписан. И кому это выгодно? Привязать КБМ к штрафам- ратуют только те кто думает что ничего не нарушает, причём именно «думает». То что вам их не выписывают обусловленно недостатком тех. средств в ваших населённых пунктах, если вы не нарушаете скоростной режим то это ещё не все ПДД(перечитайте кстати в новой редакции), отправь вас в Москву или Питер и  вы будете неприятно удивлены.
Страховщики активно лоббируют свои интересы, Банк поддерживает все начинания повышающие плату ( ещё и преподнося как благо),  —сколько лет плачу и каждый год дороже. Начисление- «филькина грамота», связи с мощностью никогда не понимал (одна и та же машина с разным двиг., а цена в разы), стаж- многие новички ездят аккуратнее тех у кого по 30 лет стажа езды летом на дачу. Доходы страховых от ОСАГО- тайна за семью печатями.
Линейной связи в расчётах стоимости нет: квартира 2.5млн. страховка 13000, машина 0,7млн. страховка 14000,- логики ноль!
Видимо у Остапа ибн Сулеймана было много детей.

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+19
Василий

Я не нарушаю) Уже два года как (тьфу-тьфу) не приходили письма счастья и на дороге не за что меня ловить. И это при том, что часто мотаюсь по федеральным трассам на дальние расстояния. Да, и по столичным дорогам и по подмосковным езжу много.
Сейчас у меня полис стоит 7000 рублей. И то только потому, что КБМ как у новичка. Был перерыв, так как ездил на служебных машинах. В сентябре буду новый полис брать, будет скидка. А по новым правилам, так и вовсе бы неплохо сэкономил (42 года и 24 года стажа).
По мощности полностью поддерживаю. Это вообще никак не связано с аварийностью.

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0
Смирнов Сергей

Записаться к друзьям или родственникам в полисы находчивости не хватило?)

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0
Смирнов Сергей

Забавно, вы полагаете коэффициенты суммируют? 42года и24 года стажа и всё равно так считаете? Наивно, но всё равно забавно!
А я предполагаю, что молодёжь с такими коэф., совсем покупать ОСАГО не будет. В молодости потому что дорого и штраф дешевле, а в более зрелом возрасте потому что страх. стажа нет и всё равно дорого. В итоге страховщики заноют, что терпят убытки и надо поднимать стоимость, а Банк начнёт рассказывать про кризис ОСАГО и поднимет ставки тем кто платит.
Замкнутый круг.

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+1

То есть- сейчас я  оплачиваю ОСАГО с 50% скидкой, а  мне говорят, что снижается и оплачивать я буду 76%??? и где тут снижение? да и за что наказывают молодых ребят, если многие ездят гораздо аккуратнее тех, кто «со стажем»

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+1
Бобровский

Это у вас скидка за безаварийную езду. А тут речь идет о коэффициенте по стажу и возрасту. Будет еще дешевле.

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0
Смирнов Сергей

А если у него возраст 28 будет дешевле, да?

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0

«Опытные водители смогут купить ОСАГО с большой скидкой» — да ну! Получается, что можно получить скидку больше 50%. Почему я не верю этим г-ам?

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+1
kpok

Именно так. Новички и с маленьким стажем водители будут компенсировать потери страховых компаний в премиях.

Ответить#
0

Ну ок. Исполнится 50 — куплю страховку. А пока платить по 400 р за ее отсутствие дешевле выходит.

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+6

очередное кидалово т.к. количество неопытных будет явно больше, чем тех у кого стаж более 15 лет

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+1

Чего только ни напридумывают, лишь быу людей денег вытянуть.
Молодые по статистике бьются больше не потому, что они молодые, а потому, что их (сюрприз!) больше количественно!

Понятна «забота» центробанка — обложить как можно большим дополнительным побором как можно больший процент платежеспособного населения.

А когда у нас станет как в Германии — молодежи мало, водят в основном старперы — что тогда придумают?

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+5
Каплан Илья

Почему это молодых больше? Их меньше) Ведь из года в год молодые превращаются в умудренных опытом)

Ответить#
-2

То есть до тридцати лет переплачивай полюбому,хоть ты как езди.Мододежь будет оплачивать скидки для опытных водителей и дополнительно страховщики в плюсе.О.Бендер плачет в уголке.

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+4

Что за тупые людишки придумали такую таблицу?! Уже давно говорили — привязаться надо к штрафам, а не стажу или возрасту. Если старые дед, с 40-ка летним стажем, имеет по 10–20 штрафов за год, то с какой радости ему скидку подавай?!

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+2
=) Добряк

Угомонитесь. Вы и так вытянули в прошлом году из карманов автомобилистов 146,97 млрд рублей за придуманные воспалённой фантазией ограничения, а вам всё мало. Попутно ограбили автопроизводителей, нефтехимиков и прочая, и прочая, и прочая..
Верните деньги народу!

Ответить#
+2
робот

А я тут при чем?! Я никого не грабил

Ответить#
+1
=) Добряк

Скоро нефтяной сказочке конец, а народу так и не дадут вдоволь наездиться.
"..По усам текло, да в рот не попало.."

Ответить#
+3
=) Добряк

Нет уж! Верните денежки!)))))

Ответить#
0
=) Добряк

мне идею с привязкой к штрафам тоже нравится больше. и по этой версии у меня должна быть бооооольшущая скидка)))

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+2

Учитывая, что молодых водителей сейчас больше, чем возрастных легко догадаться для чего эта мера предложена. Причем предложена под прикрытием снижения цены для опытных водителей. На самом же деле посмотрите таблицу и увидите, что вводятся повышающие коэффициенты для водителей со стажем более 3 лет, чего ранее не было.
Сейчас имеем запредельную стоимость полиса для молодых водителей (15...25 тыс руб) и вполне по зубам стоимость для опытных водителей (от 4 тыс руб). При принятии данного предложения это расслоение будет еще больше.

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+7
КСВ

есть еще одна проблема. если человек получил права двадцать лет назад и ни разу ездил все это время, то он как считается? новичком или опытным?)))

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+1
Смирнов Сергей

Опытный новичок. :)
Кстати, для наглядности (и в качестве демонстрации объективности подачи информации :)) покрасьте данные в таблице с повышающими коэффициентами в красный цвет, а с понижающими в зеленый.

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+4
КСВ

Узнал. Это технически невозможно у нас((((

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0
КСВ

чет не допер)) действительно так будет круче

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0
Смирнов Сергей

Для страховой компании абсолютно все равно ездил он все эти годы или нет. Они будут считать опыт с момента получения в/у. Что само по себе абсурдно. Как и привязка ОСАГО к машине вместо человека....

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0