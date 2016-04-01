Опытные водители смогут купить ОСАГО с большой скидкой

Банк России готовится изменить методику расчета стоимости полиса ОСАГО. Для водителей, имеющих большой стаж, предлагаются понижающие коэффициенты, а для молодых и неопытных стоимость полиса увеличится.

Сейчас при расчете стоимости полиса ОСАГО учитываются четыре параметра, касающихся возраста водителя и стажа управления:

  • возраст до 22 лет + стаж вождения меньше 3 лет — коэффициент 1,8;
  • возраст до 22 лет + стаж больше 3 лет — 1,6;
  • возраст старше 22 лет + стаж вождения менее 3 лет — 1,7;
  • возраст старше 22 лет + стаж более 3 лет — 1,0.

То есть даже водитель с двадцатилетним стажем не получает никакой скидки за свои навыки.

Банк России предлагает, с одной стороны, «премировать» опытных и возрастных водителей дополнительной скидкой и «дисциплинировать» молодых и неопытных повышающим коэффициентом.

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К примеру, для водителя 35–39 лет со стажем управления больше 14 лет предлагается скидка 17% (коэффициент 0,83), тогда как сейчас никаких скидок для таких автовладельцев нет (коэффициент 1).

Молодым и без опыта придется платить больше. 25-летний водитель даже с пятилетним стажем заплатит за полис по повышающему коэффициенту (1,31 вместо сегодняшней «единицы»). Полис станет на 31% дороже.

В Банке России ссылаются на статистические исследования аварийности за весь период действия обязательного страхования. У возрастных водителей с большим стажем показатели аварийности во много раз меньше, чем у молодых и менее опытных.

В Российском союзе автостраховщиков предложение регулятора поддержали. По мнению представителя РСА, в итоге средняя премия по ОСАГО останется на прежнем уровне. Изменится лишь принцип оплаты. Если сейчас опытные водители, по сути, платят за молодых, которые чаще попадают в аварии, то в новой системе вектор сменится.

Если ты давно за рулем автомобиля и не попадаешь в аварии — получаешь солидную скидку. Молодые же водители, не имея достаточного опыта, будут платить больше. При этом расчеты станут более справедливыми.

«Предложение ЦБ по изменению коэффициентов — отличный способ сэкономить на стоимости полиса ОСАГО тем водителям, которые ездят аккуратно и долго», — считает Андрей Кинякин, партнер Akteon Strategy Consulting.

«Что касается аспекта убыточности системы ОСАГО, то здесь вряд ли будут какие-либо изменения. В среднем, объем поступающих премий останется на прежнем уровне. Думаю, что этот шаг абсолютно оправдан и сделан для повышения прозрачности расчетов повышающих и понижающих коэффициентов, на некорректность которых в ЦБ поступило большинство жалоб автовладельцев», — пояснил Кинякин.

По мнению эксперта, подобный подход позволит стимулировать молодых водителей. Ездить аккуратно и не попадать по своей вине в аварии станет выгодно экономически. Соответственно, и аварийность на дорогах снизится.

Предложение Банка России по изменению расчета стоимости ОСАГО

Стаж, лет

0

1

2

3–4

5–6

7–9

10–14

более 14

Возраст, лет

16–21

1,8

1,8

1,8

1,8

22–24

1,8

1,8

1,8

1,8

1,55

25–29

1,8

1,8

1,78

1,52

1,31

1,22

1,16

30–34

1,66

1,64

1,52

1,3

1,12

1,05

0,99

0,93

35–39

1,48

1,46

1,35

1,15

0,99

0,93

0,88

0,83

40–49

1,37

1,35

1,25

1,07

0,92

0,86

0,82

0,76

Старше 49

1,18

1,17

1,08

0,92

0,79

0,74

0,71

0,66

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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Комментарии (13)

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«Опытные водители смогут купить ОСАГО с большой скидкой» — да ну! Получается, что можно получить скидку больше 50%. Почему я не верю этим г-ам?

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0

Ну ок. Исполнится 50 — куплю страховку. А пока платить по 400 р за ее отсутствие дешевле выходит.

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+2

очередное кидалово т.к. количество неопытных будет явно больше, чем тех у кого стаж более 15 лет

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-1

Чего только ни напридумывают, лишь быу людей денег вытянуть.
Молодые по статистике бьются больше не потому, что они молодые, а потому, что их (сюрприз!) больше количественно!

Понятна «забота» центробанка — обложить как можно большим дополнительным побором как можно больший процент платежеспособного населения.

А когда у нас станет как в Германии — молодежи мало, водят в основном старперы — что тогда придумают?

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+3

То есть до тридцати лет переплачивай полюбому,хоть ты как езди.Мододежь будет оплачивать скидки для опытных водителей и дополнительно страховщики в плюсе.О.Бендер плачет в уголке.

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+1

Что за тупые людишки придумали такую таблицу?! Уже давно говорили — привязаться надо к штрафам, а не стажу или возрасту. Если старые дед, с 40-ка летним стажем, имеет по 10–20 штрафов за год, то с какой радости ему скидку подавай?!

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0
=) Добряк

Угомонитесь. Вы и так вытянули в прошлом году из карманов автомобилистов 146,97 млрд рублей за придуманные воспалённой фантазией ограничения, а вам всё мало. Попутно ограбили автопроизводителей, нефтехимиков и прочая, и прочая, и прочая..
Верните деньги народу!

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0
робот

А я тут при чем?! Я никого не грабил

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-1
=) Добряк

Скоро нефтяной сказочке конец, а народу так и не дадут вдоволь наездиться.
"..По усам текло, да в рот не попало.."

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+1
=) Добряк

мне идею с привязкой к штрафам тоже нравится больше. и по этой версии у меня должна быть бооооольшущая скидка)))

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0

Учитывая, что молодых водителей сейчас больше, чем возрастных легко догадаться для чего эта мера предложена. Причем предложена под прикрытием снижения цены для опытных водителей. На самом же деле посмотрите таблицу и увидите, что вводятся повышающие коэффициенты для водителей со стажем более 3 лет, чего ранее не было.
Сейчас имеем запредельную стоимость полиса для молодых водителей (15...25 тыс руб) и вполне по зубам стоимость для опытных водителей (от 4 тыс руб). При принятии данного предложения это расслоение будет еще больше.

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+6
КСВ

есть еще одна проблема. если человек получил права двадцать лет назад и ни разу ездил все это время, то он как считается? новичком или опытным?)))

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0
Смирнов Сергей

Опытный новичок. :)
Кстати, для наглядности (и в качестве демонстрации объективности подачи информации :)) покрасьте данные в таблице с повышающими коэффициентами в красный цвет, а с понижающими в зеленый.

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+3