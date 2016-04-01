Меньше упаковки сока: Mercedes-Benz с 1,2-литровым мотором

Вместе с Мерседесом А-класса четвертого поколения концерн Daimler представит семейство новых бензиновых двигателей, разработанных совместно с альянсом Renault-Nissan. Они будут иметь рабочий объем 1,2–1,4 л и заточены под перспективные жесткие экологические требования.

Спешим успокоить ортодоксальных поклонников немецкой марки: представительского S-класса с «одноразовым мотоциклетным» мотором не будет, даунсайзинговые агрегаты адресованы исключительно моделям с поперечным расположением силового агрегата. Как стало известно британскому журналу Autocar, новое семейство базовых бензиновых двигателей получило внутризаводской индекс М282 и впервые дебютирует на новом А-классе, премьера которого состоится в конце этого либо начале следующего. Получат их будущие представители более крупного В-семейства, у которых также силовой агрегат расположен спереди поперечно, причем, по слухам, на базе В-класса может впервые появиться компактный кроссовер GLB, потенциальный соперник BMW X1, обладающий вместительным кузовом и адресованный семейным покупателям.

Нынешнее младшее семейство бензиновых двигателей М274, имеющих рабочий объем 1,6–2,0 л, будет модернизировано и получит обозначение M260, самый мощный, 2,0-литровый агрегат будет выдавать максимальную мощность на уровне 400 л.с. и предназначен для AMG-версий младших Мерседесов.

Любопытно, что о новых маленьких дизелях из штаб-квартиры Даймлера ничего не слышно: вероятно, здесь так же, как и в компаниях Volvo, Volkswagen и Renault, считают, что ужесточение экологических требований несовместимо с жизнью массового дизеля, его цена станет для покупателя неподъемной. Вместе с тем для более дорогих Мерседесов дизели предлагаться по-прежнему будут, для их приверженцев наценка за экологичность не столь критична.

Также не следует ожидать дальнейшего уменьшения рабочего объема базовых бензиновых двигателей — нынешняя стадия даунсайзинга, скорее всего, станет последней, а усилия инженерного корпуса Daimler будут сосредоточены на электрификации, то есть постепенном переводе модельного ряда на гибридные и электрические силовые установки.

На этой неделе в немецком городе Каменц состоялась закладка первого камня нового завода Daimler по производству литий-ионных батарей для электромобилей и гибридов. На торжественную церемонию приехала лично канцлер Германии Ангела Меркель.

Предтечу нового А-класса марка Mercedes-Benz показала в апреле этого года на Шанхайском автосалоне в виде концептуального компактного седана.

В марте Mercedes-Benz A-класса отпраздновал 20-летний юбилей. За сравнительно короткую историю концепция модели успела кардинально измениться.

Фото: Daimler