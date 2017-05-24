Hongqi H5: китайцы вывели Мазду 6 в премиум-сегмент!

Марка Hongqi, принадлежащая китайскому автоконцерну FAW, обнародовала фирменные фотографии нового бизнес-седана H5. В его основе лежит Mazda 6, но китайцы ее основательно перекроили и, как им кажется, облагородили.

Публичная премьера Hongqi H5 состоялась в апреле этого года на Шанхайском автосалоне, но тогда о машине толком ничего не было известно. Теперь мы знаем о новом премиальном «китайце» больше и можем рассмотреть его во всех подробностях.

Напомним, что Hongqi — это своеобразный аналог российского проекта «Кортеж». С адаптированного китайского его название переводится как «красное знамя», и в прошлом под брендом Hongqi производились исключительно правительственные седаны и лимузины, недоступные простым китайцам.

Недавно руководство госкомпании FAW приняло решение сделать из Hongqi полноценный коммерческий бренд, который будет предлагать местному потребителю машины уровней премиум и лакшери. Hongqi H5 — часть стратегического плана по расширению модельного ряда, о котором «За рулем» рассказывал в феврале.

Заимствование чужих технологий китайцев совершенно не смущает, а вот дизайн седана H5 многих посетителей Шанхайского автосалона разочаровал. В целом переосмысленный маздовский образ получился вполне гармоничным, а интерьер и вовсе может показаться более изысканным и современным, чем у оригинала, но проблема в том, что Hongqi H5 не соответствует китайским представлениям о роскоши — не хватает в нем, понимаете ли, дерева, золота, хрусталя, мрамора и всего такого. Простовато как-то, скучненько.

Тем не менее до конца текущего года Hongqi H5 поступит в продажу на китайском рынке по ориентировочной цене 200 тысяч юаней — это примерно 1,65 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ.

Hongqi H5 чуть крупнее маздовской «шестерки»: колесная база увеличена с 2830 до 2870 мм, длина — 4935 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1470 мм. Силовой агрегат заявлен пока только один: бензиновый 1,8-литровый турбомотор мощностью 178 л.с., состыкованный с 6-ступенчатым автоматом. Оснащение, судя по фотографиям, будет богатым, но конкретных спецификаций производитель пока не озвучил. Выйдет ли бренд Hongqi на международный рынок, на данный момент не известно.

  • Флагманом марки Hongqi является представительский седан L5 в ретростиле, который в конце прошлого года получил новый бензиновый двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами.
  • В 2015 году парадные кабриолеты Hongqi заступили на службу в правительственный гараж Белоруссии.

Hongqi H5: китайцы вывели Мазду 6 в премиум-сегмент!

Фото: Hongqi

Hongqi H5: китайцы вывели Мазду 6 в премиум-сегмент!
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Комментарии (4)

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tyutyu.nko.v1.979@ссылкассылка

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Не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе, владелец Мазды6.
Избавляйся быстрее от своей кареты, сегодня в полночь она превратится в тыкву.

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