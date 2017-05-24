Hongqi H5: китайцы вывели Мазду 6 в премиум-сегмент!

Марка Hongqi, принадлежащая китайскому автоконцерну FAW, обнародовала фирменные фотографии нового бизнес-седана H5. В его основе лежит Mazda 6, но китайцы ее основательно перекроили и, как им кажется, облагородили.

Публичная премьера Hongqi H5 состоялась в апреле этого года на Шанхайском автосалоне, но тогда о машине толком ничего не было известно. Теперь мы знаем о новом премиальном «китайце» больше и можем рассмотреть его во всех подробностях.

Напомним, что Hongqi — это своеобразный аналог российского проекта «Кортеж». С адаптированного китайского его название переводится как «красное знамя», и в прошлом под брендом Hongqi производились исключительно правительственные седаны и лимузины, недоступные простым китайцам.

Недавно руководство госкомпании FAW приняло решение сделать из Hongqi полноценный коммерческий бренд, который будет предлагать местному потребителю машины уровней премиум и лакшери. Hongqi H5 — часть стратегического плана по расширению модельного ряда, о котором «За рулем» рассказывал в феврале.

Заимствование чужих технологий китайцев совершенно не смущает, а вот дизайн седана H5 многих посетителей Шанхайского автосалона разочаровал. В целом переосмысленный маздовский образ получился вполне гармоничным, а интерьер и вовсе может показаться более изысканным и современным, чем у оригинала, но проблема в том, что Hongqi H5 не соответствует китайским представлениям о роскоши — не хватает в нем, понимаете ли, дерева, золота, хрусталя, мрамора и всего такого. Простовато как-то, скучненько.

Тем не менее до конца текущего года Hongqi H5 поступит в продажу на китайском рынке по ориентировочной цене 200 тысяч юаней — это примерно 1,65 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ.

Hongqi H5 чуть крупнее маздовской «шестерки»: колесная база увеличена с 2830 до 2870 мм, длина — 4935 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1470 мм. Силовой агрегат заявлен пока только один: бензиновый 1,8-литровый турбомотор мощностью 178 л.с., состыкованный с 6-ступенчатым автоматом. Оснащение, судя по фотографиям, будет богатым, но конкретных спецификаций производитель пока не озвучил. Выйдет ли бренд Hongqi на международный рынок, на данный момент не известно.

Флагманом марки Hongqi является представительский седан L5 в ретростиле, который в конце прошлого года получил новый бензиновый двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами.

В 2015 году парадные кабриолеты Hongqi заступили на службу в правительственный гараж Белоруссии.

Фото: Hongqi