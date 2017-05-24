В центре Москвы неизвестный подбил Майбах коктейлем Молотова

Инцидент произошел вечером 22 мая на 3-й Фрунзенской улице. Злоумышленник бросил в Mercedes-Maybach бутылку с зажигательной смесью, водителю пришлось спасаться бегством.

Информацию о нападении на люксовую иномарку распространило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Утром 23 мая в полицию обратился владелец Майбаха и рассказал о том, как все происходило.

Вечером предыдущего дня заявитель остановился перед воротами здания, расположенного по адресу 3-я Фрунзенская улица, дом 5, корпус 1, и ждал, пока охрана их откроет. В этот момент он увидел в зеркале заднего вида бегущего мужчину с бутылкой зажигательной смеси в руках. Опасаясь за свою жизнь и машину, водитель резко тронулся с места, после чего злоумышленник метнул бутылку в автомобиль — она разбилась о багажник. Заявитель остановился и вышел из автомобиля, чтобы осмотреть его, но тут его внимание привлек стоящий неподалеку кроссовер Toyota RAV4, в котором находились четверо мужчин. Увидев потерпевшего, водитель Тойоты резко ускорился и принялся преследовать Майбах. Заявитель предполагает, что бросавший в него коктейль Молотова также мог находиться в Тойоте.

Полиция проводит проверку изложенной информации. Известно, что на этот Майбах нападают не первый раз: похожий инцидент имел место в середине марта, тогда неизвестные облили машину горючей жидкостью и подожгли, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Любопытно, что автомобили Mercedes-Benz могут загореться не только в результате нападения, но и сами по себе. В марте этого года Daimler объявил об отзыве порядка миллиона машин по всему миру, на которых может быть установлен неисправный и пожароопасный стартер.

Сжечь машину может и сам владелец — в результате неграмотной эксплуатации электрооборудования. Как этого избежать и не допустить спонтанного возгорания, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: GMod