Форды грязи не боятся: Focus дополнительно доработали для России

Выпускаемые во Всеволожске Фокусы теперь имеют антигрязевую подготовку. Ее внедрили на основе отзывов и предложений российских автовладельцев.

Российские Фокусы третьего поколения изначально имели адаптацию к нашим дорогам и климату, в частности, увеличенный до 160 мм дорожный просвет, улучшенную шумоизоляцию и опциональный зимний пакет с электрообогревом передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Но реальный опыт эксплуатации, что называется, на больших числах показал необходимость дополнительных модернизационных мероприятий.

С сегодняшнего дня, то есть с 25 мая, все сходящие с конвейера всеволожского завода Фокусы оснащаются стеклоочистителями с измененной геометрией поводка щетки и обновленным алгоритмом работы электропривода. Нововведения позволили увеличить очищаемую зону на 30 мм в верхней части и на 16 мм в нижней, благодаря чему обзорность в плохую погоду или при езде по грязной дороге улучшилась.

Второе нововведение касается машин с тканевой обивкой салона: с помощью специальной пропитки она приобрела гидрофобные, то есть водоотталкивающие, свойства и теперь лучше сопротивляется грязи и дольше сохраняет товарный вид. Новый материал будет применяться и на других моделях Ford, в том числе выпускаемых и продающихся в других странах, а вот доработанные дворники на Фокусе — это наш, российский эксклюзив, таких больше ни у кого не будет.

В апреле компания Ford объявила о запуске в России сети постгарантийных сервисных центров Ford Quick Lane.

В марте были снижены рублевые цены на четыре модели Ford — Focus, Mondeo, Explorer и Transit. В пресс-службе производителя этот аттракцион неслыханной щедрости объяснили желанием укрепить позиции бренда Ford на нашем рынке.

Фото: Ford