Краш-тест Porsche 911: выживших нет

Деньги на закупку машин скорой помощи и детских автобусов выделили из резервного фонда Таким образом в субъектах Федерации появится не менее 1 тыс. новеньких автомобилей скорой помощи и около 1,5 тыс. школьных автобусов. Об этом сегодня сообщил Кабмин. Росавтодор ответит за непостроенные дороги В ходе проверки финансовой отчетности Росавтодора за 2016 год Счетная палата выявила многочисленные нарушения. Во многих регионах выделенные на строительство и ремонт дорог деньги не израсходованы или использованы ненадлежащим образом. Охранники Путина тестируют новые автомобили президента Первые 14 предсерийных машин появятся уже в 2017 году, об этом на правительственном часе в Госдуме рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.