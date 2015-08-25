1200-сильная старушка Honda наводит ужас на Bugatti

На австралийских дрэгстрипах появилась новая угроза. А ведь когда-то этот монстр был маленькой скромной Хондой.

Выбор исходного автомобиля для постройки дрэгового монстра, наверное, покажется довольно странным. Это не Holden и не Ford, а малышка Honda S600. Такие выпускались с 1964 по 1966 год, предлагались с кузовами купе и кабриолет и оснащались четырехцилиндровыми моторчиками объемом 606 «кубиков» мощностью 57 л.с. Синий снаряд по прозвищу Jesus ушел от базовой модели очень далеко. Он издает леденящие кровь звуки, ездит быстрее Bugatti Chiron и развивает свыше 270 км/ч на дистанции в ¼ мили. Под почти стандартным кузовом масса доработок, а ключевая — легендарная тойотовская «шестерка» 2JZ-GTE объемом 3,0 л. Стандартные турбонагнетатели заменены на громадную «улитку», которая не поместилась под капотом и эффектно торчит прямо перед лицом водителя. Мощность установки — 1200 л.с., обеспечивающая поистине сокрушительную динамику.

Иногда впечатляющие дрэговые монстры выставляются на продажу. Не так давно нового владельца искал пикап Chevy мощностью около 1000 л.с.

Чтобы быть монстром ускорения, вовсе не обязательно бросаться в глаза. Стандартный с виду Volkswagen Golf второго поколения развивает 1234 л.с. и на разгоне обставляет суперкары.

Фото, видео: YouTube