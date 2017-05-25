1200-сильная старушка Honda наводит ужас на Bugatti

Выбор исходного автомобиля для постройки дрэгового монстра, наверное, покажется довольно странным. Это не Holden и не Ford, а малышка Honda S600. Такие выпускались с 1964 по 1966 год, предлагались с кузовами купе и кабриолет и оснащались четырехцилиндровыми моторчиками объемом 606 «кубиков» мощностью 57 л.с. Синий снаряд по прозвищу Jesus ушел от базовой модели очень далеко. Он издает леденящие кровь звуки, ездит быстрее Bugatti Chiron и развивает свыше 270 км/ч на дистанции в ¼ мили. Под почти стандартным кузовом масса доработок, а ключевая — легендарная тойотовская «шестерка» 2JZ-GTE объемом 3,0 л. Стандартные турбонагнетатели заменены на громадную «улитку», которая не поместилась под капотом и эффектно торчит прямо перед лицом водителя. Мощность установки — 1200 л.с., обеспечивающая поистине сокрушительную динамику.
- Иногда впечатляющие дрэговые монстры выставляются на продажу. Не так давно нового владельца искал пикап Chevy мощностью около 1000 л.с.
- Чтобы быть монстром ускорения, вовсе не обязательно бросаться в глаза. Стандартный с виду Volkswagen Golf второго поколения развивает 1234 л.с. и на разгоне обставляет суперкары.
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