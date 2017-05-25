Охранники Путина тестируют новые автомобили президента

Первые 14 предсерийных машин появятся уже в 2017 году, об этом на правительственном часе в Госдуме рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

14 автомобилей (лимузин, седаны и микроавтобусы) будут переданы Федеральной службе охраны, где пройдут тестирование до весны 2018 года. В конце следующего года автомобили должны пойти в серию.

Ранее стало известно, что прототипы президентского лимузина на краш-тестах в Германии и России получили пять звезд по безопасности. Сейчас автомобили проекта проходят испытания на дорогах с различным покрытием. Всего в ходе тестирования машины должны накатать 100 тыс. км, из них 10 тысяч пробега уже есть, отметил министр.

В 2016 году на проект было израсходовано 3,7 млрд рублей. Известно также, что четыре типа автомобилей — лимузин, седан, внедорожник и минивэн — уже разработаны и ждут своего часа.

Несмотря на то, что все разработки проекта держатся в строгой секретности, недавно на Ликинском автобусном заводе фотошпионы сделали снимки седана, который готовят под покраску. На заводе собираются только грунтовать автомобили, а красить их и наносить финальный лоск будут уже в НАМИ.

Фрагменты салона будущего президентского лимузина из проекта «Кортеж» показали прошлой осенью в Москве на Международном автомобильном научном форуме.

Фото: «За рулем»