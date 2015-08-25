Деньги на машины скорой помощи пришлось вынимать из резервного фонда

Таким образом, в субъектах Федерации появится не менее одной тысячи новеньких автомобилей скорой помощи и около 1,5 тыс. школьных автобусов. Об этом сегодня сообщил Кабмин.

Согласно перечню мероприятий, призванных обеспечить стабильное социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2017 году, правительство выделит в этом году 6 млрд рублей из резервного фонда на закупку детских автобусов и автомобилей скорой помощи. Таким образом, в текущем году будет закуплено не менее 1 тыс. автомобилей скорой помощи для организаций, список которых предоставит Минздрав, на общую сумму 3 млрд рублей. Столько же денег выделили на приобретение субъектами РФ 1500 школьных автобусов. Организации, которым необходимо обновление или пополнение автопарка, определит Минобрнауки.

О выделении этих денег Дмитрий Медведев распорядился еще 16 мая, на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, подчеркнув, что эта мера поможет региональным властям обновить автопарки, а заодно загрузит мощности российских предприятий.

Недавно Минздрав предложил приравнять хулиганов, блокирующих проезд скорой помощи, к нетрезвым водителям с последующим лишением прав на 1–1,5 года и штрафу в 30 тыс. рублей.

В Великобритании проблема ожирения населения стала настолько серьезной, что власти вынуждены закупать специальные автомобили скорой помощи , предназначенные для перевозки тучных людей. Такие машины оборудованы широкими носилками и специальными подъемниками.

В этом году на господдержку автопрома выделят 62,3 млрд рублей. Кроме стандартных программ будут введены и адресные, по которым будут предоставлять дополнительные скидки при автокредитовании. Это такие программы, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также господдержка будет оказана по коммерческим программам «Русский тягач» и «Автомобиль для фермера».



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Роман Пименов/ТАСС