Росавтодор ответит за непостроенные дороги

В ходе проверки финансовой отчетности Росавтодора за 2016 год Счетная палата выявила многочисленные нарушения. Во многих регионах выделенные на строительство и ремонт дорог деньги не израсходованы или использованы ненадлежащим образом.

В 2016 году Росавтодор получил из бюджета 539,72 млрд рублей, из которых 3%, то есть 16,5 млрд, оказались неисполненными. В отчете Федерального дорожного агентства говорится о том, что в ходе выполнения Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) не введено 10 объектов капитального строительства, тогда как аудиторы насчитали 13 таких объектов — таким образом, отчет Росавтодора в части реализации ФАИП признан недостоверным.

Общий объем незавершенного строительства в 2016 году оценивается в 280,75 млрд рублей, это на 43,2%, или 213,8 млрд рублей, меньше, чем годом ранее.

В прошлом году Росавтодор выделил 83 регионам средства на общую сумму 80,86 млрд рублей, но в итоге в 36 регионах дорожно-строительные работы выполнены не в полном объеме, а в 17 регионах вообще ничего не сделано. Пресс-служба Счетной палаты приводит несколько характерных примеров.

В Краснодарском крае в прошлом году планировалось построить 30,92 км автодорог, но по факту сдано только 2,48 км, отремонтировано 377,37 км из запланированных 652 км. Республика Тыва и Пермский край должны были в 2016 году построить 18,5 км и 6,2 км соответственно, но не сделали ничего. Аналогичная ситуация, то есть ничего не построено, в Орловской области (планировалось возвести 33,9 км автодорог), Челябинской области (15,33 км), Рязанской области (11,44 км), Новосибирской области (5,57 км), Республике Дагестан (4,97 км).

Есть и другие любопытные факты. Так, ФКУ «Колыма», подведомственное учреждение Росавтодора, получало деньги на содержание ремонтируемых участков дорог, тогда как в госконтрактах прописано, что в период ремонта содержание должен обеспечивать сам подрядчик. Таким образом, неэффективное использование средств федерального бюджета составило 45,1 млн рублей.

С полным отчетом Счетной палаты о результатах проверки деятельности Росавтодора за прошлый год можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Там же сообщается о том, что по результатам проверки направлены представление Федеральному дорожному агентству, обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную службу безопасности, информационное письмо Министерству финансов и заключение аудиторов в палаты Федерального собрания.

Счетная палата далеко не первый раз выявляет нарушения в сфере дорожного строительства. В прошлом году ведомство даже сняло душераздирающий видеоролик о неэффективном расходовании средств, выделенных на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Недавно Счетная палата рассмотрела отчет о собираемости штрафов за нарушение ПДД и пришла к выводу, что 50-процентная скидка при оплате штрафов в двадцатидневный срок оказалась неэффективной.

Фото: rosyama.ru