Стало известно, сколько получают топ-менеджеры компании Ford

На этой неделе у компании Ford появился новый президент — 62-летний Джим Хэкетт, он сменил на этом посту 56-летнего Марка Филдса. СМИ узнали, какую зарплату и бонусы назначили новому начальнику и каков размер «золотого парашюта» бывшего.

Новый президент компании Ford Джим Хэкетт (слева) и председатель совета директоров Билл Форд (справа) с оптимизмом смотрят в будущее.

Официально причину смены президента в компании Ford объясняют туманно: мол, Филдс прекрасно поработал, но надо двигаться дальше, к новым свершениям и сияющим горизонтам, и с этой работой, по мнению совета директоров, в котором председательствует Билл Форд, лучше справится Джим Хэкетт, прежде трудившийся в компании на посту руководителя подразделения Ford Smart Mobility.

Авторитетные западные СМИ, в частности Bloomberg и The Wall Street Journal, утверждают, что Филдс лишился поста в связи с утратой доверия совета директоров на фоне затяжного падения акций компании. Для Филдса новость эта, конечно, неприятная, но без куска хлеба после увольнения он точно не останется: по данным Bloomberg, совокупная сумма бонусов и компенсаций, которую Филдс получит после ухода, составит 57,5 млн долларов! В принципе, если не транжирить, как русские олигархи в Лондоне, то до конца жизни можно и не работать.

Хэкетт благодаря повышению тоже получит хороший куш. Automotive News сообщает, что на посту главы подразделения Ford Smart Mobility его зарплата составляла 716 тысяч американских долларов в год, а на посту президента он будет получать 1,8 млн долларов. Кроме того, в качестве поощрительной премии за переход на новую должность Хэкетт получит 1 млн долларов плюс 7 млн долларов в виде пакета акций компании. Если же новый президент справится с поставленными перед ним задачами, то может рассчитывать на бонус в размере 3,6 млн долларов.

Некоторые зарубежные автоконцерны умеют ценить труд не только начальников, но и простых рабочих. Так, Daimler выплатил штатным сотрудникам по итогам прошлого года премии в размере 5400 евро, а Porsche — 9111 евро.

Фото: Ford