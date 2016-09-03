В России под отзыв попали более 42 тыс. автомобилей Nissan Almera

Причиной сервисной кампании стал возможный технологический дефект, допущенный при сборке автомобиля. Об этом информирует Росстандарт.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзыве 42 269 автомобилей Nissan Almera, выпущенных с ноября 2012 г. по июнь 2015 г. Существует вероятность того, что во время сборки седанов заднее стекло установлено без применения грунтового слоя, обеспечивающего необходимую адгезию. В результате стекло может частично отсоединиться от кузова. В этом случае в автомобиле может усилиться общий уровень шума или появиться вода в салоне. Самое неприятное, что может произойти, — заднее стекло полностью отсоединится от кузова.

Владельцы Nissan Almera будут своевременно оповещены об отзыве: им рекомендуют обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Они также могут самостоятельно сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

Наша рулевская Nissan Almera 2013 года выпуска пробежала уже более 73 тыс. км. Она оснащена газовым оборудованием, которое не доставляет никаких хлопот, утверждает наш автор.

Провести техобслуживание своего автомобиля Nissan Almera можно и самостоятельно, пошаговые инструкции можно найти здесь.



Фото: «За рулем»