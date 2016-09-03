В России под отзыв попали более 42 тыс. автомобилей Nissan Almera

Причиной сервисной кампании стал возможный технологический дефект, допущенный при сборке автомобиля. Об этом информирует Росстандарт.

Nissan Almera
Nissan Almera

Nissan > Almera

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзыве 42 269 автомобилей Nissan Almera, выпущенных с ноября 2012 г. по июнь 2015 г. Существует вероятность того, что во время сборки седанов заднее стекло установлено без применения грунтового слоя, обеспечивающего необходимую адгезию. В результате стекло может частично отсоединиться от кузова. В этом случае в автомобиле может усилиться общий уровень шума или появиться вода в салоне. Самое неприятное, что может произойти, — заднее стекло полностью отсоединится от кузова.

Владельцы Nissan Almera будут своевременно оповещены об отзыве: им рекомендуют обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Они также могут самостоятельно сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

  • Наша рулевская Nissan Almera 2013 года выпуска пробежала уже более 73 тыс. км. Она оснащена газовым оборудованием, которое не доставляет никаких хлопот, утверждает наш автор.
  • Провести техобслуживание своего автомобиля Nissan Almera можно и самостоятельно, пошаговые инструкции можно найти здесь.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Nissan Almera (1)

Nissan 2004 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Всегда везет

Недостатки:

Лампочки ближнего света 1 раз в год

Комментарий:

Расставаться не хочется

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Комментарии (1)

Место проклятое:)

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