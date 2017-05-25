В Москве задержали террористов, готовивших взрывы на общественном транспорте

Задержанные террористы являются членами запрещенной в России организации «Исламское государство», сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В террористическую группу входили четыре человека — россияне и граждане стран Центральной Азии. Они готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств на общественном транспорте города Москвы, говорится в сообщении Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Уже установлено, что члены группировки входили в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство». Руководили ими с территории Сирии.

В ходе спецоперации на квартирах задержанных были обнаружены лаборатория по производству взрывчатки, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также гранаты, автоматы, боеприпасы и литература экстремистской направленности.

После совершения диверсионно-террористического акта члены группировки собирались выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников предупреждал о том, что террористы запрещенных группировок «Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра» начали менять свою тактику и сосредоточились на создании опорных пунктов в разных странах.

В 2013 году шахидка-смертница взорвала автобус в Волгограде, а руководил операцией примкнувший к боевикам Дмитрий Соколов. Позже его ликвидировали дагестанские силовики.



Жертв теракта в Берлине, когда грузовик въехал в толпу людей, могло бы быть больше, если бы не установленная на нем система аварийного торможения. К такому выводу пришла экспертная группа, изучавшая обстоятельства этого происшествия.

Фото: ТАСС