Бойня на дороге у «Москвы-Сити»: в ход пошел топор

В городской толчее водители часто не могут поделить дорогу, но, как правило, конфликт ограничивается перебранкой. Однако случай, имевший место на Третьем транспортном кольце столицы, относится к числу неприятных исключений.

Агентство городских новостей «Москва» сообщило со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах об очередной разборке на дороге с применением оружия. Конфликт разгорелся на внешней стороне ТТК в районе делового комплекса «Москва-Сити». Согласно поступившей в полицию информации, в ходе конфликта один водитель напал на другого и ударил его машину топором. Потерпевший, 47-летний житель Тверской области, сообщил также, что нападавший ехал на своей машине в попутном направлении, он использовал топор, чтобы разбить стекло водительской двери на Фольксвагене потерпевшего, после чего брызнул ему в лицо из баллончика и скрылся в неизвестном направлении.

По факту происшествия возбуждено дело о хулиганстве, с места разборки изъяты значимые для следствия предметы, в том числе топор нападавшего.

На этой неделе столичная полиция также сообщала о нападении неизвестного с коктейлем Молотова на представительский автомобиль Mercedes-Maybach.

На прошлой неделе «За рулем» рассказывал о том, как сотрудники Спецсвязи устроили разборку на дороге, угрожая водителю оружием.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС