Шины Bridgestone получили российскую прописку

Сегодня в Ульяновской области открыли завод по производству шин для легковых автомобилей ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ». Ежегодно здесь будут выпускать до 2 млн шт.

При выборе площадки компания Bridgestone учитывала лояльность местного правительства к иностранным инвесторам и финансовую схему поддержки проекта. Сейчас на предприятии трудятся 470 человек, но со временем число рабочих мест доведут до 800. Все сотрудники завода в Ульяновске обязаны следовать принципам японской компании: «Целостность и работа в команде», «Творческие инновации», «Принятие решений исходя из личных наблюдений на месте» и «Решительные действия после тщательного планирования».

Строительство завода было запланировано еще в апреле 2013 года: инвестсоглашение подписали компании «Бриджстоун», «Мицубиси», правительство Ульяновской области и ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».

Завод располагается на участке площадью 81 га в промзоне «Заволжье» Ульяновской области. В предприятие было вложено 37,5 млрд японских йен, что равняется примерно 18,9 млрд рублей. Это первый завод компании Bridgestone, построенный в России и странах СНГ, именно для этих рынков и предназначена его продукция. Ежегодно здесь будут выпускать до 2 миллионов шин, а по мере восстановления рынка их число доведут до 4 млн, кроме того, со временем появится еще один производственный корпус.

В честь открытия завода компания «Бриджстоун» перечислила 1 млн рублей Центральной городской клинической больнице Ульяновска.

Яндекс.Маркет недавно составил рейтинг шин, которыми чаще всего интересуются в интернете. Лидируют в списке финская Nokian и японская Toyо — на них приходится по 9% переходов с поисковика. Bridgestone занимает лишь шестое место. Средняя стоимость покрышки этой фирмы на сайте поисковика оценивается в 7,4 тыс. рублей.



Фото: Bridgestone