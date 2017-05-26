Последнее испытание спорткара от... Hyundai

Заряженный хэтчбек дебютирует во второй половине нынешнего года, но перед премьерой ему предстоит еще один тест — 24 часа на Нордшляйфе в жестком режиме.

i30 N — первый серийный спорткар подразделения N, во главе которого стоит бывший инженер BMW M GmbH Альберт Бирман, отдавший более тридцати лет немецкой марке. Об автомобиле мы слышали уже множество раз, видели бесчисленные изображения прототипа и во второй половине 2017 года наконец-то оценим его в товарном формате. А пока производитель решил устроить новичку еще одно испытание, которое, надеемся, станет последним.

Кстати, i30 N

Итак, в эти выходные два i30 N в исполнении, максимально приближенном к товарному, примут участие в 24-часовом марафоне на выносливость, который пройдет на Нюрбургринге. Хот-хэтчи заявлены в классе SP3T для машин с двигателями объемом 1,6–2,0 л. Из утечки данных в начале этого года мы знаем, что быстроходный серийный «кореец» будет доступен с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 250 или 275 л.с., причем с безальтернативной 6-ступенчатой механикой (преселективный робот с двумя сцеплениями появится ориентировочно в 2019 году). Но вернемся к нашим «гонщикам». На старт изнурительного марафона выйдут Hyundai с необходимыми апгрейдами: каркасом безопасности, более мощной тормозной системой, гоночными креслами и новыми аэродинамическими элементами.— лишь начало, и в перспективе спортивная версия может появиться даже у кроссовера Tucson.

О дним из ключевых дебютантов этого года от Hyundai можно с полным правом считать субкомпактный кроссовер Kona, недавно заснятый без камуфляжа.

Hyundai Kona, На Шанхайском автосалоне компания Hyundai представила кроссовер ix35 для китайского рынка. Там же состоялась местная премьера модернизированного бизнес-седана Sonata. В России его начнут продавать осенью текущего года.

Фото: Hyundai