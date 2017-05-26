Устранить «немцев»: Jaguar анонсировал убойный суперседан

Подразделение SVO выпустит самый экстремальный и мощный дорожный Jaguar в истории. Этим титулом наградят седан XE, с которым не рекомендуется связываться даже если вы на Mercedes-AMG.

Слухи о таинственном проекте не в меру свирепого седана от дивизиона Special Vehicle Operations оказались правдой! Британцы официально сообщили об XE SV Project 8, грозящем разбросать немецких четырехдверных скороходов размерного класса D как малых детей, и представили изображения прототипа, проходящего тесты на Нюрбургринге. XE перехватит эстафету у уникального F-Type Project 7, выпущенного в количестве 250 экземпляров.

На данный момент известна ключевая информация. Чудовищный автомобиль получит самую сильную версию заслуженной компрессорной «восьмерки» объемом 5,0 л, развивающую 600 «лошадей». Даже злобный Jaguar F-Type SVR со своими 575 л.с. на его фоне слегка бледнеет, а про конкурентов из Германии и Италии говорить нечего. Для сравнения, Mercedes-AMG C 63 S и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio развивают «всего» 510 л.с. Вне сомнений, Project 8 получит перенастроенное шасси и мощные тормозные механизмы. С аэродинамическими элементами все ясно из фотографий. И конечно, мы не удивимся, если британский монстр станет быстрейшим седаном на Нюрбургринге. Достанется он далеко не каждому — цена будет под стать мощности двигателя, да и тираж ограничат 300 экземплярами. Дебют состоится 30 июня на Фестивале скорости в Гудвуде.

Недавно Jaguar представил систему контроля усталости водителя.

Спорткар Jaguar F-Type с 2,0-литровым двигателем? Теперь есть и такой, правда, он отнюдь не слабый — «турбочетверка» развивает 300 л.с.

Фото: Jaguar