Фантастиш Мустанг: немец вывел породу экстремальных «скакунов» Петер Шропп и его ателье Schropp Tuning представили апгрейд пони-кара с 5,0-литровой «восьмеркой». Мощность — без двухсот сил тысяча! Опрос ЗР: нам с вами по пути? Наверное, каждый водитель сталкивался с дилеммой: брать или не брать голосующего на дороге человека? С одной стороны — мало ли что, а с другой — ну ведь людям нужно помогать! А если это старики или мамы с детишками, или на улице промозглая погода и голосует продрогший до костей человек? На эту тему мы провели опрос на минувшей неделе. Компакты рулят: B-класс оставил позади кроссоверы и внедорожники Продажи легковых автомобилей в России начали расти, что показывают данные как АЕБ, так и «Автостата». Однако реальный рост наблюдается только в сегментах В, LAV (фургоны) и SUV.