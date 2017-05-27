Фантастиш Мустанг: немец вывел породу экстремальных «скакунов»

Когда речь заходит о тюнинговых «американцах» из Германии, на память сразу приходит компания GeigerCars.de, но в данном случае отличилась Schropp Tuning. Исходный автомобиль — Mustang GT, вооруженный атмосферным 421-сильным мотором V8 объемом 5,0 л — обернулся монстром SF600. Индекс, как несложно догадаться, указывает на мощность, полученную благодаря механическому нагнетателю и перепрошивке софта.
Мало? Тогда к услугам сорвиголов SF600R: всего одна буква здорово меняет дело! Полностью переделанный мотор с другими поршнями, коленвалом, усиленными шатунами и спортивной выпускной системой развивает 807 л.с. и 950 Нм! В набор входит спортивная подвеска KW V3 и могучие тормозные механизмы из арсенала StopTech. Учитывая потенциал автомобиля и его откровенно трековое назначение, новые аэродинамические элементы — не украшательство, а необходимость. Колесные диски 21-дюймовые с покрышками размерностью 255/30 R21 спереди и 285/30 R21 сзади.
- Скоро в линейке Форда появится Mustang с отдачей, лишь немногим меньше, чем у Schropp SF600R. Речь о сумасшедшем Shelby GT500, который пока что светился в формате прототипа.
- Тюнинг-ателье Saleen Automotive передало калифорнийским полицейским модифицированный и очень суровый Mustang. Развивает он 730 л.с. и 812 Нм, но вряд ли будет участвовать в погонях.
Фото: Schropp Tuning