Новая BMW 8-й серии решительно не похожа на одноименную модель из 90-х с убирающимися фарами, но назначение у нее то же — представлять баварскую марку в высших кругах автомобильного общества. Площадку для дебюта новинки выбрали подобающую — знаменитый конкурс элегантности Villa d'Este.

Серийная «восьмерка» появится только в следующем году, а на фешенебельном смотре на берегу озера Комо в Италии дебютировал ее концептуальный предвестник. Как и положено всякому концепту, он имеет ряд деталей, которые вряд ли перекочуют на серийную машину (например, зауженные зеркала заднего вида), но в целом новое купе будет именно таким, каким мы видим его на фотографиях.

Производитель пока ничего не сообщил о технической начинке, но можно не сомневаться, что в основе новой «восьмерки» лежит модульная платформа CLAR, та же, что и у современных «пятерки» и «семерки». Ожидается, что ценник на купе 8-й серии в Европе будет начинаться от 150 тысяч евро — это почти вдвое больше, чем стоит сейчас базовая «шестерка». Кабриолет, который появится ориентировочно в 2019 году, будет еще дороже. Не исключено, что будет и версия М8, хотя роль бескомпромиссного спорткара отведена все-таки будущей «шестерке».

Вместе с новой «восьмеркой» BMW впервые предложит своим клиентам отделку салона уровня лакшери: наряду с карбоном, высококачественной кожей и полированным алюминием применяются кристаллы Swarovski с дымчатым топазом — из них, в частности, выполнен набалдашник селектора АКП.

Место водителя оформлено гораздо более минималистично, чем в «семерке» и «пятерке». Широкая центральная консоль плавно перетекает в центральный тоннель, как у купе 8-й серии поколения E31, но это, пожалуй, единственная общая с предшественником черта. Щиток приборов стал полностью виртуальным и по крайней мере на уровне концепта не предполагает классических круглых циферблатов. Дисплей мультимедийной системы выполнен отдельной деталью, как и у всех новых BMW, но вписан в интерьер более органично, чем у современных серийных моделей.

В 90-х BMW 8-й серии успешно отбирала покупателей у Ferrari, по крайней мере тех, которые искали комфортное туристическое купе с великолепной динамикой. Новая «восьмерка» ориентирована скорее на соперничество с купе и кабриолетом Mercedes-Benz S-класса, но кто знает, может быть, и Ferrari ей тоже окажется по зубам.

В этом месяце ряд СМИ опубликовали сообщения о том, что фирма BMW прекратила выпуск купе 6-й серии, но они оказались ложными.

Недавно баварцы анонсировали спортседан BMW M5 нового поколения, который впервые в истории этой модели получит полный привод.

Фото: BMW