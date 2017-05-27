Опрос ЗР: нам с вами по пути?

Наверное, каждый водитель сталкивался с дилеммой: брать или не брать голосующего на дороге человека? С одной стороны — мало ли что, а с другой — ну ведь людям нужно помогать! А если это старики или мамы с детишками, или на улице промозглая погода и голосует продрогший до костей человек? На эту тему мы провели опрос на минувшей неделе.

Мы решили провести этот опрос, натолкнувшись на информацию о том, что в Германии настолько трепетно относятся к голосующим на дороге людям, что местные власти даже расставляют специальные скамейки «для попутчиков», снабженные еще и дощечками, на которых можно написать, куда нужно ехать. И желающих подвезти незнакомцев, несмотря на то, что Европу штормит от наплыва беженцев, там до сих пор немало. Но то «у них», а что у нас: берут ли наши автомобилисты попутчиков на дороге? Большинство читателей ответили на этот вопрос отрицательно (74%). Небезопасным это считают 41% респондентов, а 32% просто не любят чужих людей в своей машине. Подвозят пожилых и женщин с детьми 9%, еще 7% берут попутчиков за городом. Всегда подвозят тех, кто голосует, 3% наших читателей.

Берете ли вы попутчиков на дороге?

Ну что же, ситуации бывают разные, и очень часто те, кто говорит, что никогда не берет попутчиков, может вспомнить один-два случая из своей практики, когда подвозил незнакомцев по тем или иным причинам. Ну как не помочь, скажем, в глухой деревне голосующей женщине с маленьким ребенком или беспомощному старику? Или тому, кому действительно срочно требуется помощь и проехать мимо будет просто бесчеловечно? В то же время сколько раз мы слышали истории типа: «Мой друг недавно подвез одних товарищей... Очнулся в госпитале». Говорят и так: «А я вот еще в квартиру не пускаю незнакомых людей. Спросите почему?».

Комментирует главный редактор «За рулем» Максим Кадаков:

В прочих случаях попутчиков не беру — главным образом, по той причине, что автомобиль является едва ли не единственным местом, где я могу побыть наедине с собой, собраться с мыслями, обдумать минувший день или составить планы на день грядущий.

Результаты других наших опросов можно найти по ссылке.

P.S. Уважаемые читатели, в частности те, кто выбрал вариант ответа «другое», поделитесь в комментариях своим мнением, стоит ли брать попутчиков, а заодно и своим опытом на этот счет — если такой, конечно, есть.

Фото на заставке: keywordsuggest.org