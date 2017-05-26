Госдума отказывается вводить платный въезд в городах

Комитет Госдумы по транспорту отправил на согласование в Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента новую редакцию документа «Об организации дорожного движения...».

Напомним, резонансный законопроект «Об организации дорожного движения...» вызвал бурное возмущение общественности и депутатов из-за присутствующих там двух спорных норм: возможности введения платного въезда в отдельные районы городов с целью борьбы с пробками и возможности введения платных парковок во дворах. Изначально законопроект, предложенный правительством, позиционировался как призванный упорядочить дорожное движение, повысить его безопасность, установить права и обязанности субъектов, обеспечивающих это движение. Многие заложенные в нем нормы действительно полезны, но эти два пункта стали настоящими ложками дегтя.

Однако стало известно, что комитет Госдумы по транспорту направил в Государственно-правовое управление администрации президента новую редакцию законопроекта «Об организации дорожного движения...», из которой полностью исключена норма о возможности введения платного въезда. Решение ГПУ по этой версии законопроекта ожидается уже в ближайшее время. Поскольку документ внесен правительством, его, скорее всего, примут во втором и третьем чтениях еще в весеннюю сессию Госдумы. Учитывая, что она продлится до конца июля, времени достаточно.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отмечает, что исключение из законопроекта спорной нормы о платном въезде — мудрое решение, и таким образом базовые конституционные свободы не будут ограничены. Ведь речь идет и о свободном передвижении граждан внутри страны, и о передвижении товаров и услуг, и о едином экономическом пространстве.

Что касается того, останется ли в новой версии законопроекта норма, согласно которой региональные органы государственной власти по своему усмотрению смогут вводить платные парковки на любых территориях, в том числе и во дворах, пока не известно.

ГПУ уже ранее давало отзыв на законопроект, отмечая, что в нем есть «коррупциогенная составляющая», и рекомендовало его доработать.

Законопроект «Об организации дорожного движения...» Госдума рассмотрела в декабре 2016 года, и несмотря на то, что многие депутаты выступали против, отмечая, что документ сырой и нуждается в существенной доработке, он был принят в первом чтении.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС