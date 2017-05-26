Владельцы дизельных пикапов подали в суд на General Motors

25 млрд долларов, которые выплатит концерн Volkswagen в связи с дизельным скандалом, не дают покоя владельцам дизельных машин других марок — они тоже очень хотят халявных денег. На сей раз под экологическую статью американцы решили подвести отечественного производителя.

Как сообщает Bloomberg, владельцы полноразмерных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, оснащенных дизельными двигателями Duramax, обратились с коллективным иском в окружной суд Детройта с требованием компенсаций (их размер не называется) за якобы имеющееся на их машинах мошенническое программное обеспечение, позволяющее обходить жесткие действующие экологические нормы по выбросу вредных веществ в атмосферу. В теории процесс может затронуть 705 тысяч машин, выпущенных в период с 2011 по 2016 год.

General Motors все обвинения отвергает, однако известие о судебном разбирательстве сразу обвалило стоимость акций компании на 4%, но впоследствии она вновь выросла. Дело в том, что опыт частных исков на экологическую тему в США пока что следует признать неудачным: в конце прошлого года суд отклонил заявление недовольных владельцев дизельных Мерседесов, которые сочли себя обманутыми и оскорбленными тем, что их машины не такие экологически чистые, как утверждает производитель.

Куда хуже ситуация у Fiat Chrysler Automobiles: в январе этого года ему было предъявлено официальное обвинение в нарушении экологических норм со стороны Американского управления по защите окружающей среды (EPA), того самого, из-за которого осенью 2015 года разгорелся дизельгейт вокруг концерна Volkswagen. Но своей вины FCA, в отличие от Фольксвагена, не признает, а потому процесс, что называется, завис, идет вялотекущее расследование, и когда оно закончится и к чему приведет, пока неизвестно.

General Motors сейчас находится в процессе глобальной реструктуризации. Руководство концерна приняло решение сосредоточиться только на прибыльных рынках и брендах, в связи с чем весной этого года продало марки Opel и Vauxhall французской компании PSA Group, а на прошлой неделе объявило об уходе с рынков Индии и Южной Африки.

Фото: GM