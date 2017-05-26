«Народный мститель» обстрелял машины, перевозившие просроченные продукты

Так житель Хабаровска выразил протест против стихийной торговли испорченным товаром. Полиция Хабаровска устанавливает личность мужчины.

Недалеко от Центрального рынка в Хабаровске возник, как это часто бывает, стихийный рынок, где торговали дешевыми, но сильно просроченными продуктами. В местное УМВД поступило сообщение, что неизвестный открыл огонь по двум микроавтобусам, подъехавшим с очередной партией товара. Свидетели рассказали, что ранее неподалеку околачивался подозрительный мужчина, который открыл огонь по машинам. К счастью, никто не пострадал, кроме автомобилей, у которых повреждено стекло и шины. Понесшими материальный ущерб считают себя две торговки рынка. Сейчас полиция изучает обстоятельства происшествия, в том числе записи с ближайших камер видеонаблюдения.

Источник в полиции рассказал РИА Новости, что стихийные рынки с просроченными продуктами стали настоящей проблемой для органов правопорядка. Их регулярно выявляют, составляют протоколы, разгоняют, но они появляются снова и снова.

«В биографии иных нелегальных торговцев по 50 административных протоколов за полтора десятка лет, и все равно они торгуют», — отметил он.

Вчера Центр общественных связей ФСБ отчитался о задержании особо опасных преступников, планировавших террористические акты на общественном транспорте.



Фото: Анатолий Струнин/ТАСС