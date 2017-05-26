Главную улицу Москвы опять перекопают: готовимся к пробкам!

Вечером 26 мая в столице стартует второй этап реконструкции Тверской улицы, который продлится до конца лета. Движение обещают не перекрывать, но временные ограничения для проезда автотранспорта неизбежны.

Программа благоустройства «Моя улица» продолжает победное шествие по Москве. В прошлом году, напомним, столичные власти реконструировали только головной участок Тверской, от Моховой улицы до Настасьинского переулка, теперь же пережить наплыв строительной техники предстоит участку от Настасьинского переулка до Триумфальной площади, одновременно будет реконструирована целиком 1-я Тверская-Ямская улица и площадь Тверская Застава у Белорусского вокзала.

План реконструкции площади Тверская Застава

Работы будут проводиться в два этапа: с мая по июль для движения оставят по две полосы в каждую сторону, с июля по август — по три. Сами полосы в итоге приведут к единому стандарту ширины — 3,25 м, это позволит увеличить ширину тротуаров, сделать улицу более привлекательной для пешеходных прогулок. Провода будут убраны под землю, вдоль обочины высадят деревья. Важное замечание для автолюбителей: парковочных карманов на Тверской и 1-й Тверской улицах не предусмотрено, предполагается, что оставлять свои машины москвичи и гости столицы будут в прилегающих переулках.

Также вечером 26 мая в Москве начнутся работы по программе «Моя улица» на Пречистенке, Волхонке, на Котельнической, Гончарной и Пречистенской набережных, здесь автолюбителям также придется потерпеть ограничения движения.

Ранее в этом месяце столичные власти приняли решение демонтировать один из символов лужковской эпохи, Московский монорельс — в 2018 году начнется его переформатирование в трамвайную линию.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС, mos.ru