Девушка из Милуоки грудью защитила свой автомобиль

Автомобильные воришки и не подозревали, что столкнутся с такой отважной представительницей слабого пола. И потерпели сокрушительное фиаско в неравном бою.

Мелисса Смит заправляла свой автомобиль на АЗС в Милуоки (штат Висконсин), когда воришка вскочил в ее машину и попытался угнать. На заправку он приехал вместе со своими приятелями на черном седане Cadillac Deville. Но Мелисса, видимо, настолько была привязана к своей Subaru Outback, что вскочила на ее капот и начала барабанить в ветровое стекло. Такого натиска от 28-летней хрупкой девушки мошенник явно не ожидал, но сдаваться был не намерен и проехал еще несколько метров в надежде «стряхнуть» хозяйку кроссовера. Однако Мелисса не сдавалась, и как она позже призналась журналистам, на тот момент просто не осознавала опасности: «Моей первой реакцией было — это происходит не со мной». К счастью, воришка был обычным угонщиком, а не убийцей, поэтому он внезапно выскочил из машины и смылся вместе с подельниками. А Мелисса совершила второй за день «подвиг», вовремя поймав продолжавшую ехать машину.

Однако в комментариях к видео мнения пользователей «Ютюба» по поводу ее действий разделились:

Nishit Mehta: «Абсолютно отважная женщина. Восхищаюсь!»

Мартин Мена: «Она оставила ключи в замке зажигания, какая беспечность! А затем рисковала своей жизнью. Это вовсе не говорит о том, что она храбрая женщина... она просто очень глупый человек».

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Видео: YouTube