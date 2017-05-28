Техасские копы отжали у наркодилера 1000-сильный Corvette

Конфискованный спорткар переоборудован в полицейскую машину, однако гоняться за преступниками он не будет — у стражей порядка на его счет другие планы.

Представленный на фотографии Chevrolet Corvette Z06 был конфискован у владельца еще в июне 2011 года в рамках большой федеральной облавы против торговцев метамфетамином. Наркодилер, видимо, считал себя автогурманом и как следует вложился в тюнинг спорткара — мощность стокового двигателя увеличена почти вдвое, с 512 до 1005 л.с. Теперь его любимая «пташка» послужит обществу: полицейский департамент города Нью-Браунфельс, штат Техас, решили сделать из автомобиля преступника орудие пропаганды. Corvette получил полицейскую раскраску и теперь будет участвовать в различных общественных мероприятиях по продвижению здорового и законопослушного образа жизни среди молодежи — мол, смотрите, ребятки, все, что нажито неправедным путем, рано или поздно у преступников забирают, ибо наказание за злодеяния в Америке неотвратимо, так что ведите себя хорошо, делайте уроки, не принимайте наркотики, занимайтесь спортом и т.д., и т.п.

После того как Corvette преступника изрядно примелькается на публике, его продадут с молотка, а вырученные средства направят на дальнейшие воспитательные мероприятия и закупку необходимого полицейским оборудования.

Копы, к слову, вполне могли оставить могучий спорткар себе, сделать из него перехватчик или патруль, но решили, что столь крутая машина им ни к чему — дескать, у нас тут всего лишь Нью-Браунфельс, а не Дубай какой-нибудь, лишний шик нам ни к чему. В парке местного департамента полиции, однако, числятся еще пять машин, изъятых у преступников, но эта техника вполне заурядная, пригодная для повседневного использования.

Ранее в этом месяце фирма Saleen передала одному из полицейских департаментов Калифорнии 730-сильный спорткар на базе купе Ford Mustang, он будет использоваться в качестве перехватчика.

О том, какие спорткары служат в рядах полиции других стран, можно узнать из нашего обзора.

Фото: New Braunfels Police Department