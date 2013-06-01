Британский гиперкар, подготовленный гоночной командой Lanzante Motorsport, стер в порошок Lamborghini Huracan Performante, Nio EP9 и всех остальных на Нордшляйфе. Побить его результат будет очень непросто.

LM — едва ли не самая невероятная модификация в палитре P1! Первоначально она была строго трековым GTR, переформатированным инженерами компании Lanzante Motorsport — той самой, что выиграла 24-часовой марафон в Ле-Мане в 1995 году на McLaren F1 GTR! — под дорожную эксплуатацию. Невероятно, но LM кое в чем превзошел базовый «гэтер». Так, он получился легче на 60 кг ввиду удаления пневматических домкратов, установки более легких кресел, другой выпускной системы и поликарбонатных окон, а также применению титановых креплений. Двигатель — V-образная «восьмерка» объемом 4,0 л с двумя турбонагнетателями, выдающая 800 «лошадей» и работающая с 200-сильным электромотором. Максимальный крутящий момент — 1050 Нм. Все это великолепие весит 1390 кг и способно низко летать на скоростях до 345 км/ч. Причем самое главное то, как оно это делает: модифицированное аэродинамическое оперение увеличило прижимную силу на 40%!

Тираж LM ограничен шестью экземплярами, включая прототип с обозначением XP1LM, который и установил рекорд Нордшляйфе: сложнейший трек он прошел за невероятные 6 мин 43,2 с. Для сравнения, электрический «китаец» Nio EP9 показал 6 мин 45,9 с, Lamborghini Huracan Performante — 6 мин 52,01 с. Что до Porsche 918 Spyder, долгое время удерживавшего титул короля Нордшляйфе, то теперь его 6 мин 57 с уже не так впечатляют. Ждем ответ от Koenigsegg!

McLaren готовит новый гибридный гиперкар совокупной мощностью свыше 900 л.с., с трехместным салоном и ценником в районе 2,3 млн евро. Дебютирует он нескоро, но партия из 106 экземпляров уже раскуплена.

На Женевском мотор-шоу минувшей весной британская марка показала суперкар 720 S — новую модель линейки Super Series.

Фото: McLaren

Видео: YouTube