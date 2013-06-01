О, спорт: кроссовер Volkswagen T-Roc станет быстрым и злым

Фольксвагеновцы рассматривают возможность запуска «горячей» версии субкомпактного кроссовера T-Roc. Штучка получится резвой — скорее всего, она вооружится 310-сильным двигателем.

Долгожданный T-Roc, играющий на поле маленьких, но агрессивных паркетников размерного класса B, начнут выпускать летом, и в его палитре наверняка появится модификация, отмеченная литерой R. О ней на GTI-фестивале заявил председатель правления Volkswagen Герберт Дисс. Вторит ему босс отдела разработок Франк Велш: по его словам, спортверсию рассматривали едва ли с самого старта проектирования паркетника. Впрочем, сразу «эрку» ждать не стоит. «Прежде всего, нам надо запустить стандартный автомобиль и посмотреть на реакцию аудитории. Если у клиентов появится потребность в более мощном паркетнике, мы удовлетворим ее. В машину заложен огромный потенциал», — говорит Велш. Что-то нам подсказывает — потребность уже есть, и автомобиль появится на свет. Каким он будет?

Технические подробности представители марки, ясное дело, не сообщили. Мы же полагаем, что T-Roc R уготована 310-сильная «турбочетверка» от Volkswagen Golf R и Audi S3. Кстати, этот же мотор прочат «горячему» Audi SQ2 и Volkswagen Tiguan R. С боевым движком, позволяющим достигать сотни секунд за пять, полным приводом, перенастроенным шасси и мощными тормозными механизмами «эрка» станет одним из первых по-настоящему спортивных фольксвагеновских SUV.

Недавно фольксвагеновцы представили прототип T-Roc. Несмотря на камуфляжную оклейку, стилистика автомобиля очевидна — этакий уменьшенный Audi Q3.

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Фото: Volkswagen