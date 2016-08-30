Просили? Получайте: задние дисковые тормоза для Весты

В объектив фотошпионов снова попал новый универсал Lada Vesta. Однако на этот раз камере удалось выхватить задние тормоза модели.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

В Тольятти тестируется универсал Lada Vesta, в продаже автомобиль появится ближе к сентябрю, чуть позже представят и его кросс-версию. Судя по фотографиям, которыми располагает Лада Веста клуб, задние тормоза у этой модели будут дисковыми.

Ранее директор проекта «Семейство автомобилей Lada Xray» Олег Груненков в одном из интервью не исключил, что задние тормоза барабанного типа получит кроссовер Lada Xray. При этом он объяснил, почему с этим затягивают: барабанные тормоза практичнее, так как лучше защищены в агрессивной среде. Дисковые же более капризно относятся к пыли, грязи и влаге. Однако пока с такими замечен лишь универсал Веста.

Для более тяжелого универсала применение дисковых тормозов просто жизненная необходимость. Наверняка использованы уже существующие и отработанные тормозные механизмы от автомобилей альянса Renault Nissan. Поскольку ступица задних колес Ладе Весте досталась от реношной платформы B0, не исключено, что дисковые тормоза в будущем появятся и на других моделях, которые производятся в Тольятти: Lada Largus, XRAY и Nissan Almera, глубокого конструктивного вмешательства это потребовать не должно. Но скорее всего, руководство завода ограничится Вестой в кузове седан и Иксреем.

Кроме того, поговаривают, что универсал получит еще и новую приборную панель, такую же, как ставят на экспортные Весты для европейского рынка, а также датчик давления в шинах. А открывать пятую дверь можно будет с помощью кнопки, как на Иксрее.

  • О том, что Lada Vesta SW (Station Wagon — универсал) и Vesta SW Cross появятся на рынке до конца 2017 года, стало известно летом 2016-го на Московском автосалоне.
  • Кроссовая версия универсала Веста также активно тестируется и не раз попадала «на мушку» фотошпионов.

Просили? Получайте: задние дисковые тормоза для Весты

Фото: Лада Веста клуб

Просили? Получайте: задние дисковые тормоза для Весты
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Отзывы о LADA Vesta (2)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

так ничевошный ! ПОТЯНЕТ С ПИВОМ

Недостатки:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

Комментарий:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

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Комментарии (100)

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Говорить о лучшей защищённости барабанных тормозов от пыли и грязи и какой-то их эффективности можно когда речь идёт о внедорожниках медленно ползающих по болоту или песку. А когда речь идёт о скоростных автомобилях живущих на асфальтовых дорогах это смешно.
Написали бы просто, что барабанные тормоза сзади вполне обычное явление для слабосильных автомобилей бюджетного В-класса. Это хотя бы было честно.

Ответить#
+2

"... не исключил, что задние тормоза барабанного типа получит кроссовер Lada Xray". Вместо барабанов? Опечатка?

Ответить#
+2

Я чото не допру, если это «кросс», то почему у него такая низкопрофильная резина, там по фото 50й или 45й профиль? На таком профиле яб даже по Москве ездить бы побоялся..

Ответить#
+1
Scaletta Vito

Это (на фото) Веста универсал, а не кросс.

Ответить#
0

На Фокусе втором на универсал ставили дисковые тормоза на заднюю ось в любой комплектации с любым мотором, хотя на седан и хетч или на 2.0л или при заказе системы курсовой устойчивости. Москва конечно не показатель, но за пробеги до 150000 проблем с дисковыми тормозами сзади проблем не припомню.

Ответить#
+2

Вот это новость, надо в честь этого события салют на красной площади зарядить))))

Ответить#
+10
A Igor

Вазохейтеры, стройся! :)

Ответить#
0

Дисковых тормозов на весте не будет. А если и будут то их сделают из такого сырца, что менять их придётся раз в 30т.км

Ответить#
-7
Wiking

А если будут и будут хорошие, хохлы дальше будут страдать?)

Ответить#
+4
Demitrius

Вы о себе думайте, что вы всё о хохлах переживаите, ну прямо, как будто вас хохлом стукнуло.
Страдают только владельцы ваза ищ за качества своих железных коней.
Про тормоза вам открытым текстом сказали, что барабанные тормоза это надёжно и вносить изменения в конструкцию ухудшая надёжность Весты не будут.

Ответить#
+1
Wiking

Забавно, что пока среди страдающих из-за качества ВАЗа вижу только хохлов, фордоводов, кореефилов и прочих вазохейтеров. Странно, да? :)

Ответить#
+3
Demitrius

Что странного?Когда в Ваш Карман залезает вор или афферист вы радуетесь?по-моему нет ничего странного когда вас обворовывают кричать держи вора

Ответить#
-1
Wiking

Странно, что от качества ВАЗа страдают те, у кого Лады то нет :))

Ответить#
+1
Demitrius

У некоторых их потому и нет, что они это «качество» прекрасно знают. Я, например, в начале трудовой деятельности полтора года проработал автослесарем на СТО ВАЗ и поэтому никогда не рассматривал ВАЗ как вариант для покупки даже умея самостоятельно разобрать по винтикам и собрать обратно любой автомобиль ВАЗ. Сцепление менял за 40 минут, переднюю балку на классике за 2 часа, а коробки разбирал и собирал с закрытыми глазами как АК в армии. ВАЗ трепетно заботился и заботится о том, чтобы автослесари на СТО ВАЗ и гаражные дяди Васи-Ашоты-Равшаны не остались без работы. )))

Ответить#
+1
Demitrius

Если бы ВАЗ не лез в мой карман, мне было бы глубоко фиолетово на него, его продукцию.
Но он лезет все глубже и глубже.Теперь ему денег дайте на разработку нивы. Если его машины расходятся как горячие пирожки то где прибыль Зин?

Ответить#
+1

Универсальные способности Весты будут сильно ограничены из-за очень покатой пятой двери. Нет смысла покупать такой универсал!

Ответить#
-4
Ш. Сергей

Большинство владельцев универсалов стараются не класть багаж выше полки. В противном случае все начинает тереться о заднее и боковые стекла.
Битком набивают универсалы только овощами и фруктами. :)

Ответить#
-1
Баронин Сергей

Я бочки у себя возил — какой нафиг «не выше полки»? :)

Ответить#
0
Ш. Сергей

купите Ларгус! А по мне внешний вид важнее!

Ответить#
-1

Машина красивая получится. Универсалы мало кто красиво и гармонично делает. А эта красиво получилась.

Ответить#
+6

Как вы уже задолбали своими дисками сзади. Ну хочется кому-то, пусть доплачивают.
Ездил бы я по хайвеям — однозначно диски, а я по нашим дорогам езжу. У меня задние колодки на барабанах как и сами барабаны доживали до продажи авто. У знакомого на Наваре уже за 120 тык убежали — и торможение по стенду в норме. На авто с задними дисками колодки уже скончались к 36 ткм. Ну и [у нас не ругаются] мне это призрачное счастье?

Ответить#
+2
СерЖ

У меня на фокусе за 110к перевалили и ничего живы.
Рассказывать какие барабанные тормоза хорошие будете глухой бабушке напротив.

Ответить#
+2
Wiking

Вы больше на слепую бабулю тянете — смотрю в книгу, вижу [у нас не ругаются].

Ответить#
-1
СерЖ

За 36к уделать задние колодки?на ручнике он что ли ездил?
Хотя это прокладка между рулём и сиденьем плохого качества оказалась

Ответить#
+1
СерЖ

И о чём это говорит? Только о том, что задние барабанные тормоза практически не работают, а совсем не об их долговечности.
Зы У меня на автомобилях с дисковыми тормозами по кругу передние колодки за 40 тыс стираются на пару-тройку миллиметров, а задние практически как новые.

Ответить#
+1
СерЖ

Россия у нас очень разная, у меня задние дисковые уже 50-и тысячную отметку преодолели и живы-здоровы, еще покатаются без ущерба торможению.

Ответить#
+1
Lumi

Именно с этого я и начал — живете в другой России, хотите дисковые, доплачивайте — я не против. А у нас ещё недавно в городе приходилось ездить по дороге, где Патриоты уходили по капот под воду...

Ответить#
-2
СерЖ

А почему я должен доплачивать за дисковые тормоза? Вам нужна надежность/долгоиграючесть- вот вы и доплачивайте! А коли у вас патриоты по капот уходят в лужи, то вам не над Вестой надо задумываться, а над переездом в другое место или покупкой того самого Патриота! Тут барабаны вам не помогут.

Ответить#
+1
Lumi

У Патриота барабаны сзади :) Дисковые тормоза тоже ставятся, но комплект около 10–12 тыщ. рублей стоит, хотя ставится довольно просто.... Вопрос...зачем?...

Ответить#
+1
Рыжий Леонид

За тем что ты олень........

Ответить#
+1
Петров Александр

О... вы что навоза поели и за компьютер сели???... Гадости изрыгаете всякие... Ай как не хорошо! Судя по возрасту — взрослый дядя, а [у нас не ругаются] как в поросенке....
:)))

Ответить#
0
Lumi

Бггг)))
Т.е. Вы утверждаете, что барабаны дороже дисков? Браво. Конечно, именно из-за одной такой дороги я прямо таки соберусь в нерезиновую, ага... Только во-первых, я написал «ещё недавно», во-вторых, я там проезжал (точнее проплывал) на Степвее.

Ответить#
0
СерЖ

Я не вижу ничего такого, из-за чего дисковые тормоза должны быть дороже в ПРОИЗВОДСТВЕ.

Ответить#
0
СерЖ

Прплывал как [у нас не ругаются] по реке?

Ответить#
+1
Lumi

Корейцы решили, что должен, на Солярис поставили барабаны сзади, дисковые начинаются только с 1.6 предпоследней комплектации Комфорт и то доп. пакетом + 40 000 сверху. Т.е. если нужны дисковые задние тормоза на Солярисе нужно заплатить 810 тысяч за 1.6 на механике.

Ответить#
0
telefot

И? Хендэ решило, что Солярису не нужен круиз-контроль, так АвтоВАЗу его убрать из Весты?

Ответить#
0
Lumi

Сколько в среднем пробег в год получается?

Ответить#
0
Баронин Сергей

Это играет роль?

Ответить#
0

А система выпуска так и будет сгнивать за год?
А движок так и будет вываливаться?
А проводка так и будет гнить прямо в изоляции?
А что у нас с бачком? Снова сэконоомили на крышке?
А АКПП нормальную завезут?

ВАЗ идет по проторенной дорожке — изменять надо то, что увидят. А что в салоне покупатель не видит — пусть таким же отстойным и остается.
И правда, дисковые тормоза — это же гораздо важнее общей надежности.
Меня не по гарантии выпуск за 23К, владелец будет говорить себе: «ничего, зато тормоза дисковые, а не как у этих, — на Поло!»:))))

Тут кусочек от Рено, там кусочек от Рено — а в итоге все равно ВАЗик.

И снова вопрос: кому нужен именно универсал?
Ажиотажного спооса на 2111, 2170-приороуниверсалнепомнюиндекс и Калину универсал, помеится, не было. Так для кого же универсал Веста?

Ну да, одну точно купит Сергей Баронин.
А остальные?

Ответить#
-12
Каплан Илья

АГА Испугались!!!!!!!!!!!!!! Скоро всех конкурентов ВАЗ сожрет, и не подавится :)))
Скоро и АКПП появится неубиваемая, что тогда делать то будете???
Бойтесь, или как вы говорите: запасайтесь поп-корном :)

Ответить#
+3
Рыжий Леонид

Леонид, когда вы говорите, у меня такое ощущение, что вы бредите (с)

ВАЗ никого не сожрет (кроме денег из бюджета РФ)., Веста стабильно сливает корейцам по продажам.

«Неубиваемая АКПП» откуда возьмется? У партнеров есть только DP2 («эталон надежности») или вариатор, к которому тоже вопросы по надежности есть.

Получается, вы написали бред только для того, чтобы написать бред.
И как с вами после этого серьезные темы обсуждать?

Ответить#
-5
Каплан Илья

Давай про серьезные темы:

«Ты что нибудь об экономике производства знаешь? Или может „Капитал“ изучал? А об организации процесса разработки и постановки на производство изделий что нибудь хоть краем уха слышал? Или может ты мне сможешь что нибудь рассказать про такую штуку, как СМК производства?»

Ответить#
+2
Каплан Илья

Илья, продажи говорят об обратном.... я вам ссылку уже кидал... ВАЗ там на 1 месте :) Хоть «укудахтайтесь» :)))
Вот чем вам не понравилась идея с дисковыми задними тормозами???
Еще раз вам повторю... Надеется надо на лучшее! :)))

Ответить#
+2
Рыжий Леонид

У него задача другая — «обкакай все российское»! Он тут зарабатывает. А мы с вами будем надеяться и верить в лучшее!

Ответить#
+1
fedor062

Надежда ваш компас земной:)

Ответить#
+1
Wiking

Покупайте ВАЗ — авось не развалится:)))
А если развалится — то авось не сразу:)
Без надежды ваще никак:)

Ответить#
0
Виталий

Всё у это вазолюбов то авось, то нибось, а получается на [у нас не ругаются]. Ну прям как у ваза

Ответить#
+1
fedor062

Вера,надежда и запасные аккаунты,чтобы при каждом удобном случае нахваливать ВАЗ — а тож вдруг без вашего моркетинха его не купят:)))

Ответить#
0
Рыжий Леонид

Кстати, сегодня наткнулся на статью, где якобы с 1.6 обещают АКПП, а с 1.8 — АМТ.

Ответить#
-1
СерЖ

Бум ждать и смотреть, что предложат... Гранта с автоматом —очень удачно получилась...

Ответить#
-1
Рыжий Леонид

... для продавцов запчастей продающих актуаторы коробок по 35 тыс и слесарей СТО которые меняют диски сцепления на каждом втором-третьем ТО. )))

Ответить#
0
Рыжий Леонид

Как бы Воз при этом не разарвало в клочья.
Не ВАЗ какой-то, а прям Робин бобин барабек.
Только вот ВАЗ больше напоминает гнойный нарыв, который должен прорваться

Ответить#
0
Wiking

Ну и почему вы так решили?
Вообще рынок все расставляет по местам...
:)))

Ответить#
0
Рыжий Леонид

Рынок показал , что у людей нет денег и ничего более.
ВАЗ до сих пор выпускает автомобили только от того, что под них дают бюджетные деньги. А то владельцы давно бы переориентировали его род выпуск консервных банок.
Разве это не шантаж когда завод впз говорит хотите новый внедорожник дайте денег?это рыночная экономика

Ответить#
+1
Wiking

Однако люди предпочитаю новые ВАЗ б/у «иномаркам»...
Ваз выпускает автомобили, которые покупают, уже не навязать сейчас покупку... Если вы не захотите, то никто вас не заставит...
Много вам лично дали бюджетных денег на покупку ВАЗа???
«Разве это не шантаж когда завод впз говорит хотите новый внедорожник дайте денег?» — нет это уже политика, а также лоббирование определенных интересов...

Ответить#
+1
Рыжий Леонид

Пусть предпочитают.Только долг ваз как-то не уменьшается.Через сколько веков ВАЗ в нуль выйдет?
А раньше заставляли?
Это не политика, а вымогательство и отстаивание распилооткатного существования

Ответить#
+1
Рыжий Леонид

А заградительные пошлины,утилизационные сборы и обязательные глонассы — это не навязывание?
Ах,ну да,это всего лишь «защита внутреннего рынка»,который реальной конкуренции боится:)))
Главное — хороший термин придумать:)

Ответить#
+1
Каплан Илья

Спрос на универсал будет обязательно, т. к. ближайший по цене сарай — это Шкода Октавия. Конечно, сравнивая с Вестой, земля и небо, но и ценник за Шкоду универсал выше миллиона.
У универсала, а тем более Кросс, будет свой круг покупателей.

Ответить#
+4
Алексей

По идее, ближайший универсал это Калина, а не Октавия.
У проданных Калин % универсалов высокий, а значит и Веста универсал наверняка будет популярна. Тем более, у корейцев такого нет (кто-то будет страдать))

Ответить#
+1
Demitrius

Калина универсал по объёму багажника ближе к хетчбэку, а не к универсалу)))

Ответить#
+1
Алексей

Веста тоже далеко от неё не уйдёт, B-класс не пустит)
А учитывая скос крыши, то Веста ещё ближе будет к хэтчбеку, чем Калина универсал. Но зато красивая :)

Ответить#
0
Demitrius

Что я читаю?!!! Не вы ли совсем недавно в параллельной ветке утверждали, что Веста это фактически предыдущий С-класс? ))) ссылка

Ответить#
0
Алексей

По цене ближе всего Форд фокус универсал, Хёндэ i30 универсал и Киа Сид универсал.

Ответить#
-1
Ш. Сергей

Забыл про них))))))
Но i30 и сид тоже под миллион стоят

Ответить#
0
Алексей

По моему более менее нормальная комлектация уже ЗА миллион!

Ответить#
-1
Ш. Сергей

Ага!
Только этой совсем другой класс универсалов,есличо:)
ВАЗовский универсал B-класса будет дешевле,чем универсалы C-класса — сенсация и невиданная щедрость — бегом в очередь,с..кины дети:)))

Ответить#
0
Алексей

Если не было спооса на 2111, Калину и Приору, почему на Весту вдруг будет?
Она что, какой-то принципиально новый универсал?
Без дураков и троллинга, мне реально интересно.
Никто не может ответить уже год — чем так хорош именно универсал Веста?

Ответить#
-4
Каплан Илья

Понятно, что на седан спрос в России больше чем на сарай.
Согласен, что универсал на ограниченную аудиторию рассчитан. Я имею ввиду, что спрос в принципе на универсал будет. Когда была 2111 и Приора, можно было взять иномарки в пределах 700000 (может ошибаюсь, но не сильно) . Зарплаты с тех времён особо не выросли, а стоимость иномарок вагонов стали в миллион. Поэтому я и думаю, что те, кому нужен универсал, но ограничен в средствах, присмотрятся к Весте, т. к. выбора за эти деньги нет.
Ну это при условии, что Ее ценник в кросс-версии нормальной комплектации будет до 700 тыс. руб. Если же руководители ВАЗа будут задирать ценник выше, то будет провал продаж едва выпустившейся модели

Ответить#
+4
Алексей

Ну по поводу цены кросс версии Мор уже сказал, чуть более 800 т.р. Вот только Сид Вагон и Форд Вагон в нормальных комплектациях стоят от 1 млн. 150 т.р. Вот только ни один из них 190 мм просвета не имеют.

Ответить#
-1
Баронин Сергей

Фокус универсал за миллион очень даже неплох. Тем более, на него вполне можно выбивать скидки, дилеры Форда нацелены на покупателей как никогда.

Ответить#
+2
Demitrius

Да, согласен. Вот только меня до сих пор смущают его просвет и PowerShift.

Ответить#
+1
Баронин Сергей

Фокус 3 знатная пузотёрка :)
Но фордовцы говорили, что заметно подняли клиренс у рестайла. Врут?)
ссылка

Ответить#
0
Demitrius

Нет, не врут. Вот только меня мои 170 мм уже не устраивают, а там всего 160. И то они адаптированные, значит в ущерб чему-то.
Когда кто то пишет про адаптацию подвески под российские условия, сразу вспоминаю Шевроле Вива. Взяли Опель Астру, задрали ей клиренс, а она давай при разгоне право загребать. :)

Ответить#
0
Баронин Сергей

Ну тут всё-таки ребята посерьёзнее, с управляемостью у них всегда порядок был.

Ответить#
0
Баронин Сергей

Там выбор — либо классический томат и турбина, либо классический атмосферник и робот. Очень эпический выбор. И да, просвет очень мал. А так да — и красив и неплохо за разумные деньги упакован.

Ответить#
0
СерЖ

Я бы АКПП с турбиной взял.... но просвет....
:) Ладно, я уже давно определился, возьму Весту кросс, а после в качестве второй новый Патриот или пикап на его базе (если будет).

Ответить#
+1
Баронин Сергей

Детям по квартире тоже не забудьте:)))
А то все свои ВАЗонакопления на ТАЗы спустите — и что тогда?
В ржавом УАЗе жить или в ВАЗобагажнике вместе с чокнутым батей?:)))

Ответить#
0
Каплан Илья

«Ты что нибудь об экономике производства знаешь? Или может „Капитал“ изучал? А об организации процесса разработки и постановки на производство изделий что нибудь хоть краем уха слышал? Или может ты мне сможешь что нибудь рассказать про такую штуку, как СМК производства?»

Оставь людей в покое, уймись, скоро на твои «С-класс» смотреть никто не будет.

Да, и все таки:

Ты зачем купил второй автомобиль того же потребительского качества?

Ответить#
+1
Баронин Сергей

Потому что хотел и потому что мог:)
При чем тут класс авто? Веста и вне класса — кусок распилооткатного отстоя:)

Ответить#
-7
Каплан Илья

Отвечай по существу, а то не солидно...столько махал портянками, а в итоге...

Ответить#
+3
Каплан Илья

Всё это дело назовут кроссовером и продажи тут же взлетят к небесам, ибо хоть какое [у нас не ругаются], имеющее приставку кросс тут же прибавляет в продажах процентов на тридцать относительно тех же самых машин, но без волшебной приставки.

Ответить#
0
Жильцов Николай

А чем они хуже «кроссоверов» Ecosport и Creta (в переднеприводном исполнениях)? :)

Ответить#
0
Каплан Илья

веста-кросс-акпп — было бы здорово иметь возможность купить. Калина-сарай-акпп ж есть... хоть там и 4ст джатко, надежная и хорошо. Весте вот 6ст. хорошо бы иметь. Ну 5ст. можно. Ну край, ваще край 4ст! но АКПП.

Ответить#
+2
Каплан Илья

Собака лает...

Ответить#
+3

диски ничего так смотрятся :)

Ответить#
0

«глубокого конструктивного вмешательства это потребовать не должно.»
Тук-тук. Это потребует адаптации АБС. Процесс длительный — минимум полгода. И если АвтоВАЗ колеблется барабан или диск, то эта работа еще не произведена. Но скорее всего АвтоВАЗ не колеблется, а ломается. Дисковый тормоз скорее всего появляется из-за системы ESP.

Ответить#
-6
КСВ

Дисковый тормоз скорее всего появляется из-за системы ESP
ESP когда-то мешали барабаны сзади? Чушь какая :)
Пример: Opel Corsa 2006 года с ESP и барабанами.

Ответить#
+1
Demitrius

Кхм. А почему 2006 год? )
Почти все пикапы — барабаны сзади, ESP там есть.
Smart тот же.

Ответить#
0
СерЖ

На Весте и так ESP стоит. Вроде даже в базе есть.

Ответить#
+1
СерЖ

Тогда вышла Corsa D, на которой точно ставилось ESP. Ставилось ли на Corsa C точно не знаю :)

Ответить#
0

Прорыв!!!))))))))))))

Ответить#
-2

Лючок бака оснастили замком?

Ответить#
-1
Lumi

через 10 лет)

Ответить#
-1
Lumi

Лючок теперь открывается из салона. Не стоит беспокоится. :)

Ответить#
+3
Баронин Сергей

Откуда инфа? На седане лючок не открывается с салона.

Ответить#
0
Александр

Честно, не помню на каком форуме прочитал (темовой вестоводов). Там в защиту этой версии обращают внимание на сам лючок бензобака. На первом фото этой статьи хорошо видно, что он абсолютно плоский, без характерной выпуклости-зацепа, чтобы открывать его снаружи.

Ответить#
0
Баронин Сергей

Батя наличие замка по выпуклостям на лючке определяет?:)
Забавненько:)))

Ответить#
0
Lumi

А вам зачем? От хулиганов не спасет, а вот гемор на каждой заправке добавится!

Ответить#
-1
fedor062

Гемор — это купить ВАЗ и лазить под ним с антикором,чтоб не сразу сгнил,а щелкнуть крышку бензобака из салона — это нормально:)

Ответить#
0
fedor062

Ну от хулигана как раз таки спасет, хулиган не станет ломать для шалости в виде засыпки или заливки в бак хз чего. Ну а на нынешней машине никаких проблем на заправках не было, крышечка спокойно открывалась и закрывалась, хотя там горловина с клапаном!

Ответить#
0