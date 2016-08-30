Просили? Получайте: задние дисковые тормоза для Весты

В объектив фотошпионов снова попал новый универсал Lada Vesta. Однако на этот раз камере удалось выхватить задние тормоза модели.

В Тольятти тестируется универсал Lada Vesta, в продаже автомобиль появится ближе к сентябрю, чуть позже представят и его кросс-версию. Судя по фотографиям, которыми располагает Лада Веста клуб, задние тормоза у этой модели будут дисковыми.

Ранее директор проекта «Семейство автомобилей Lada Xray» Олег Груненков в одном из интервью не исключил, что задние тормоза барабанного типа получит кроссовер Lada Xray. При этом он объяснил, почему с этим затягивают: барабанные тормоза практичнее, так как лучше защищены в агрессивной среде. Дисковые же более капризно относятся к пыли, грязи и влаге. Однако пока с такими замечен лишь универсал Веста.

Для более тяжелого универсала применение дисковых тормозов просто жизненная необходимость. Наверняка использованы уже существующие и отработанные тормозные механизмы от автомобилей альянса Renault Nissan. Поскольку ступица задних колес Ладе Весте досталась от реношной платформы B0, не исключено, что дисковые тормоза в будущем появятся и на других моделях, которые производятся в Тольятти: Lada Largus, XRAY и Nissan Almera, глубокого конструктивного вмешательства это потребовать не должно. Но скорее всего, руководство завода ограничится Вестой в кузове седан и Иксреем.

Кроме того, поговаривают, что универсал получит еще и новую приборную панель, такую же, как ставят на экспортные Весты для европейского рынка, а также датчик давления в шинах. А открывать пятую дверь можно будет с помощью кнопки, как на Иксрее.

О том, что Lada Vesta SW (Station Wagon — универсал) и Vesta SW Cross появятся на рынке до конца 2017 года, стало известно летом 2016-го на Московском автосалоне.

Кроссовая версия универсала Веста также активно тестируется и не раз попадала «на мушку» фотошпионов.



Фото: Лада Веста клуб