Просили? Получайте: задние дисковые тормоза для Весты

В объектив фотошпионов снова попал новый универсал Lada Vesta. Однако на этот раз камере удалось выхватить задние тормоза модели.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

В Тольятти тестируется универсал Lada Vesta, в продаже автомобиль появится ближе к сентябрю, чуть позже представят и его кросс-версию. Судя по фотографиям, которыми располагает Лада Веста клуб, задние тормоза у этой модели будут дисковыми.

Ранее директор проекта «Семейство автомобилей Lada Xray» Олег Груненков в одном из интервью не исключил, что задние тормоза барабанного типа получит кроссовер Lada Xray. При этом он объяснил, почему с этим затягивают: барабанные тормоза практичнее, так как лучше защищены в агрессивной среде. Дисковые же более капризно относятся к пыли, грязи и влаге. Однако пока с такими замечен лишь универсал Веста.

Для более тяжелого универсала применение дисковых тормозов просто жизненная необходимость. Наверняка использованы уже существующие и отработанные тормозные механизмы от автомобилей альянса Renault Nissan. Поскольку ступица задних колес Ладе Весте досталась от реношной платформы B0, не исключено, что дисковые тормоза в будущем появятся и на других моделях, которые производятся в Тольятти: Lada Largus, XRAY и Nissan Almera, глубокого конструктивного вмешательства это потребовать не должно. Но скорее всего, руководство завода ограничится Вестой в кузове седан и Иксреем.

Кроме того, поговаривают, что универсал получит еще и новую приборную панель, такую же, как ставят на экспортные Весты для европейского рынка, а также датчик давления в шинах. А открывать пятую дверь можно будет с помощью кнопки, как на Иксрее.

  • О том, что Lada Vesta SW (Station Wagon — универсал) и Vesta SW Cross появятся на рынке до конца 2017 года, стало известно летом 2016-го на Московском автосалоне.
  • Кроссовая версия универсала Веста также активно тестируется и не раз попадала «на мушку» фотошпионов.

Просили? Получайте: задние дисковые тормоза для Весты

Фото: Лада Веста клуб

Просили? Получайте: задние дисковые тормоза для Весты
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Отзывы о LADA Vesta (2)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

так ничевошный ! ПОТЯНЕТ С ПИВОМ

Недостатки:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

Комментарий:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

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Комментарии (43)

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Вот это новость, надо в честь этого события салют на красной площади зарядить))))

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-1
A Igor

Вазохейтеры, стройся! :)

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0

Дисковых тормозов на весте не будет. А если и будут то их сделают из такого сырца, что менять их придётся раз в 30т.км

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-1
Wiking

А если будут и будут хорошие, хохлы дальше будут страдать?)

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+2

Универсальные способности Весты будут сильно ограничены из-за очень покатой пятой двери. Нет смысла покупать такой универсал!

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-1

Машина красивая получится. Универсалы мало кто красиво и гармонично делает. А эта красиво получилась.

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+4

Как вы уже задолбали своими дисками сзади. Ну хочется кому-то, пусть доплачивают.
Ездил бы я по хайвеям — однозначно диски, а я по нашим дорогам езжу. У меня задние колодки на барабанах как и сами барабаны доживали до продажи авто. У знакомого на Наваре уже за 120 тык убежали — и торможение по стенду в норме. На авто с задними дисками колодки уже скончались к 36 ткм. Ну и [у нас не ругаются] мне это призрачное счастье?

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+1
СерЖ

Россия у нас очень разная, у меня задние дисковые уже 50-и тысячную отметку преодолели и живы-здоровы, еще покатаются без ущерба торможению.

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-2
Lumi

Именно с этого я и начал — живете в другой России, хотите дисковые, доплачивайте — я не против. А у нас ещё недавно в городе приходилось ездить по дороге, где Патриоты уходили по капот под воду...

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0
СерЖ

А почему я должен доплачивать за дисковые тормоза? Вам нужна надежность/долгоиграючесть- вот вы и доплачивайте! А коли у вас патриоты по капот уходят в лужи, то вам не над Вестой надо задумываться, а над переездом в другое место или покупкой того самого Патриота! Тут барабаны вам не помогут.

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0
Lumi

У Патриота барабаны сзади :) Дисковые тормоза тоже ставятся, но комплект около 10–12 тыщ. рублей стоит, хотя ставится довольно просто.... Вопрос...зачем?...

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0

А система выпуска так и будет сгнивать за год?
А движок так и будет вываливаться?
А проводка так и будет гнить прямо в изоляции?
А что у нас с бачком? Снова сэконоомили на крышке?
А АКПП нормальную завезут?

ВАЗ идет по проторенной дорожке — изменять надо то, что увидят. А что в салоне покупатель не видит — пусть таким же отстойным и остается.
И правда, дисковые тормоза — это же гораздо важнее общей надежности.
Меня не по гарантии выпуск за 23К, владелец будет говорить себе: «ничего, зато тормоза дисковые, а не как у этих, — на Поло!»:))))

Тут кусочек от Рено, там кусочек от Рено — а в итоге все равно ВАЗик.

И снова вопрос: кому нужен именно универсал?
Ажиотажного спооса на 2111, 2170-приороуниверсалнепомнюиндекс и Калину универсал, помеится, не было. Так для кого же универсал Веста?

Ну да, одну точно купит Сергей Баронин.
А остальные?

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-10
Каплан Илья

АГА Испугались!!!!!!!!!!!!!! Скоро всех конкурентов ВАЗ сожрет, и не подавится :)))
Скоро и АКПП появится неубиваемая, что тогда делать то будете???
Бойтесь, или как вы говорите: запасайтесь поп-корном :)

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+3
Рыжий Леонид

Леонид, когда вы говорите, у меня такое ощущение, что вы бредите (с)

ВАЗ никого не сожрет (кроме денег из бюджета РФ)., Веста стабильно сливает корейцам по продажам.

«Неубиваемая АКПП» откуда возьмется? У партнеров есть только DP2 («эталон надежности») или вариатор, к которому тоже вопросы по надежности есть.

Получается, вы написали бред только для того, чтобы написать бред.
И как с вами после этого серьезные темы обсуждать?

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-4
Каплан Илья

Давай про серьезные темы:

«Ты что нибудь об экономике производства знаешь? Или может „Капитал“ изучал? А об организации процесса разработки и постановки на производство изделий что нибудь хоть краем уха слышал? Или может ты мне сможешь что нибудь рассказать про такую штуку, как СМК производства?»

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+3
Каплан Илья

Илья, продажи говорят об обратном.... я вам ссылку уже кидал... ВАЗ там на 1 месте :) Хоть «укудахтайтесь» :)))
Вот чем вам не понравилась идея с дисковыми задними тормозами???
Еще раз вам повторю... Надеется надо на лучшее! :)))

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+3
Рыжий Леонид

Кстати, сегодня наткнулся на статью, где якобы с 1.6 обещают АКПП, а с 1.8 — АМТ.

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0
Каплан Илья

Спрос на универсал будет обязательно, т. к. ближайший по цене сарай — это Шкода Октавия. Конечно, сравнивая с Вестой, земля и небо, но и ценник за Шкоду универсал выше миллиона.
У универсала, а тем более Кросс, будет свой круг покупателей.

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+3
Алексей

По идее, ближайший универсал это Калина, а не Октавия.
У проданных Калин % универсалов высокий, а значит и Веста универсал наверняка будет популярна. Тем более, у корейцев такого нет (кто-то будет страдать))

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+1
Demitrius

Калина универсал по объёму багажника ближе к хетчбэку, а не к универсалу)))

Ответить#
+1
Алексей

По цене ближе всего Форд фокус универсал, Хёндэ i30 универсал и Киа Сид универсал.

Ответить#
-1
Ш. Сергей

Забыл про них))))))
Но i30 и сид тоже под миллион стоят

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+1
Алексей

Если не было спооса на 2111, Калину и Приору, почему на Весту вдруг будет?
Она что, какой-то принципиально новый универсал?
Без дураков и троллинга, мне реально интересно.
Никто не может ответить уже год — чем так хорош именно универсал Веста?

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-2
Каплан Илья

Понятно, что на седан спрос в России больше чем на сарай.
Согласен, что универсал на ограниченную аудиторию рассчитан. Я имею ввиду, что спрос в принципе на универсал будет. Когда была 2111 и Приора, можно было взять иномарки в пределах 700000 (может ошибаюсь, но не сильно) . Зарплаты с тех времён особо не выросли, а стоимость иномарок вагонов стали в миллион. Поэтому я и думаю, что те, кому нужен универсал, но ограничен в средствах, присмотрятся к Весте, т. к. выбора за эти деньги нет.
Ну это при условии, что Ее ценник в кросс-версии нормальной комплектации будет до 700 тыс. руб. Если же руководители ВАЗа будут задирать ценник выше, то будет провал продаж едва выпустившейся модели

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+3
Алексей

Ну по поводу цены кросс версии Мор уже сказал, чуть более 800 т.р. Вот только Сид Вагон и Форд Вагон в нормальных комплектациях стоят от 1 млн. 150 т.р. Вот только ни один из них 190 мм просвета не имеют.

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0
Баронин Сергей

Фокус универсал за миллион очень даже неплох. Тем более, на него вполне можно выбивать скидки, дилеры Форда нацелены на покупателей как никогда.

Ответить#
+1
Demitrius

Да, согласен. Вот только меня до сих пор смущают его просвет и PowerShift.

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+1
Баронин Сергей

Там выбор — либо классический томат и турбина, либо классический атмосферник и робот. Очень эпический выбор. И да, просвет очень мал. А так да — и красив и неплохо за разумные деньги упакован.

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0
СерЖ

Я бы АКПП с турбиной взял.... но просвет....
:) Ладно, я уже давно определился, возьму Весту кросс, а после в качестве второй новый Патриот или пикап на его базе (если будет).

Ответить#
0
Каплан Илья

«Ты что нибудь об экономике производства знаешь? Или может „Капитал“ изучал? А об организации процесса разработки и постановки на производство изделий что нибудь хоть краем уха слышал? Или может ты мне сможешь что нибудь рассказать про такую штуку, как СМК производства?»

Оставь людей в покое, уймись, скоро на твои «С-класс» смотреть никто не будет.

Да, и все таки:

Ты зачем купил второй автомобиль того же потребительского качества?

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+2
Баронин Сергей

Потому что хотел и потому что мог:)
При чем тут класс авто? Веста и вне класса — кусок распилооткатного отстоя:)

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-4
Каплан Илья

Отвечай по существу, а то не солидно...столько махал портянками, а в итоге...

Ответить#
+2
Каплан Илья

Собака лает...

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+3
Каплан Илья

веста-кросс-акпп — было бы здорово иметь возможность купить. Калина-сарай-акпп ж есть... хоть там и 4ст джатко, надежная и хорошо. Весте вот 6ст. хорошо бы иметь. Ну 5ст. можно. Ну край, ваще край 4ст! но АКПП.

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+2
Каплан Илья

Всё это дело назовут кроссовером и продажи тут же взлетят к небесам, ибо хоть какое [у нас не ругаются], имеющее приставку кросс тут же прибавляет в продажах процентов на тридцать относительно тех же самых машин, но без волшебной приставки.

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0

диски ничего так смотрятся :)

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0

«глубокого конструктивного вмешательства это потребовать не должно.»
Тук-тук. Это потребует адаптации АБС. Процесс длительный — минимум полгода. И если АвтоВАЗ колеблется барабан или диск, то эта работа еще не произведена. Но скорее всего АвтоВАЗ не колеблется, а ломается. Дисковый тормоз скорее всего появляется из-за системы ESP.

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-4
КСВ

Дисковый тормоз скорее всего появляется из-за системы ESP
ESP когда-то мешали барабаны сзади? Чушь какая :)
Пример: Opel Corsa 2006 года с ESP и барабанами.

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+1
Demitrius

Кхм. А почему 2006 год? )
Почти все пикапы — барабаны сзади, ESP там есть.
Smart тот же.

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0

Прорыв!!!))))))))))))

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-2

Лючок бака оснастили замком?

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0
Lumi

через 10 лет)

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0
Lumi

Лючок теперь открывается из салона. Не стоит беспокоится. :)

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+3