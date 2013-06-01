Минтранс России и ОАО «НИИАТ» в этом году в рамках финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в качестве презентационной компетенции «Управление пассажирским транспортом» впервые инициировали одну из категорий — «Водители не старше 1993 года рождения автобусов большой, средней и малой вместимости». Для трех первых мест этой категории был предусмотрен призовой фонд — 200 000 рублей. Такое поощрение для молодежи, по словам организаторов состязаний WorldSkills Russia, предусмотрено впервые. Лучшим среди юных водителей стал Александр Мосягин из Рязани, среди водителей автобусов большой вместимости — Кирилл Подушников из Санкт-Петербурга, в категории «автобусы средней вместимости» — Максим Бейкин из Тюмени.
СПРАВКА. Всероссийские конкурсы профессионального мастерства водителей транспортных средств проводятся в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах».
Целью конкурса является повышение уровня профессиональной подготовки водителей пассажирского транспорта, создание благоприятного психологического климата в транспортных организациях, информационная и методическая поддержка субъектов транспортной отрасли с целью их вовлечения в мероприятия, предусмотренные направлением «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах».