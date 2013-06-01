Pajero и Patrol — на одной платформе? За последние полгода было объявлено о двух крупных сделках. Opel переходит под контроль альянса PSA, а Mitsubishi становится частью империи Renault-Nissan. Что принесут эти перемены проблемным маркам? Бензиновый, дизельный или газовый — какой двигатель лучше? При выборе двигателя всплывает масса вопросов: бензиновый, дизельный или работающий на газе? Атмосферный или с турбонаддувом? У каждого варианта свои плюсы и минусы. Зарядил? Завари! Тест пускачей с функцией сварки Аккумуляторы время от времени разряжаются, а потому пускачи по-прежнему востребованы. А если такие «реаниматоры» выдают солидные токи, почему бы не использовать их и в хозяйстве — например как сварочные аппараты? В нашем распоряжении оказалось три прибора двойного назначения, позволяющих сваривать металл.