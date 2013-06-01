Иностранцам без российских прав все-таки запретят работать в России

С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ. Ранее Госдума собиралась отложить вступление в силу этого закона, но это так и не было сделано.

Запрет на осуществление профессиональной деятельности лицам, обладающим только национальными водительскими удостоверениями, вступит в силу 1 июля. Ранее депутаты предлагали сдвинуть сроки еще на год, и даже 17 мая такой законопроект был принят в первом чтении, но никакой отсрочки не будет, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Все водители, которые собираются работать в России, должны к этому времени обменять национальные права на права российского образца. Для этого им необходимо сдать теорию и два практических экзамена: вождение на автодроме и в городе.

Так вышло, что Госдума из-за разногласий, возникших по данному вопросу, просто не успевает принять законопроект во втором и третьем чтениях до окончания весенней сессии. Сроки вступления в силу этого закона несколько раз уже переносились, в частности, после возвращения Крыма в Россию, так как крымчане не успевали обменять украинские права, которые были у жителей полуострова. Надежда на перенос была и сейчас, поэтому лишиться работы могут многочисленные водители- иностранцы. До сих пор в общественном транспорте и на грузоперевозках занято огромное число таких граждан. Поэтому пострадают не только они, но и граждане РФ, так как в первое время водителей, обеспечивающих пассажиро- и грузоперевозки, может не хватать. Сейчас, по словам депутата, важно оперативно и в короткие сроки наладить процедуру обмена водительских удостоверений.

Как рассказал «За рулем.РФ» начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин, это решение может отразиться на удорожании определенного сегмента рынка перевозок, и в первую очередь пострадают пассажирские и магистральные перевозки. Чтобы процесс был безболезненным, необходимо было предоставить больше времени для пересдачи и получения допусков.

В 2015 году Госдума приняла законопроект, продлевающий до 2017 года срок для обмена национальных водительских прав на российские водителями, работающими на территории РФ.

А вот норму о возможном введении платного въезда в городах Госдума категорически не приемлет: недавно в администрацию президента была направлена новая редакция документа «Об организации дорожного движения...», где это положение отсутствует.

Фото: Андрей Пронин/ТАСС