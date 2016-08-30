Украинская полиция «позеленела» благодаря компании Mitsubishi

Японская фирма передала Национальной полиции Украины 635 гибридных кроссоверов Outlander PHEV. Поставка состоялась в рамках соглашения по торговле квотами на выбросы вредных веществ, которое подписали правительство Украины и ряд японских компаний.

В России Outlander PHEV уже не продается, а в соседней Украине он, похоже, скоро станет жупелом всех незаконопослушных автолюбителей, ведь на дороги вот-вот выйдут 635 новеньких полицейских гибридов. Автомобили были приобретены в рамках правительственной программы целевых экологических инвестиций по сокращению выбросов CO 2 и парниковых газов, предусмотренной Киотским протоколом.

Модель выбрана очень грамотно: дело в том, что Mitsubishi Outlander PHEV едва ли не единственный серийный plug-in гибрид, который позволяет использовать все преимущества этого типа силовой установки без подключения ее к розетке. В свете того, что зарядные терминалы на Украине есть далеко не на каждой АЗС, эта особенность придется стражам порядка очень кстати.

Напомним, что на борту гибридного Аутлендера целых три электромотора: один на задней оси, два на передней. Один из передних используется как генератор для подзарядки на ходу 300-вольтовой литий-ионной АКБ емкостью 12 кВт·ч. Специальный режим charge позволяет зарядить батарею на 80% за 40 минут — его можно активировать, например, в режиме патрулирования, а как только экипажу поступит срочный вызов, то к его услугам режим параллельного гибрида, который используется для движения на больших скоростях. 2,0-литровый бензиновый двигатель в этом случае через сцепление и одноступенчатый редуктор подает мощность на передние колеса, а передний и задний электромоторы ему ассистируют.

В безвыхлопном режиме Outlander PHEV может при необходимости проехать порядка 50 км. Разумеется, для наиболее эффективного снижения вредных выбросов полицейские участки, к которым приписаны гибридные машины, придется снабдить зарядными станциями.

С тест-драйвом «За рулем» кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV можно ознакомиться здесь.

В апреле фирма Mitsubishi возобновила поставки в Россию внедорожника Pajero IV, а вскоре к нам может вернуться в обновленном виде и компактный кроссовер ASX.

Фото: Mitsubishi