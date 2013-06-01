Формула 1: победа Ferrari в Монако спустя 16 лет

Гран-при Монако должен был получиться достаточно скучным: автомобили здесь и так обычно едут паровозиком, а в новых условиях — широкие машины на узких улицах — тем более. Впрочем, за развлечение зрителей взялись несколько пилотов и команд.
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонВ пятницу Льюис Хэмилтон устроил небольшое шоу в паддоке, прогревая резину на MV Agusta Custom Dragster RR LH44 Superbikeat.
Противостояние Ferrari и Mercedes продолжается. В квалификации поул-позиция досталась Кими Райкконену, впервые с 2008 года, а Льюис Хэмилтон не смог даже пройти в третий сегмент квалификации — не успел завершить быстрый круг до желтых флагов, которые появились из-за аварии Стоффеля Вандорна (McLaren).
В третью часть квалификации по той же причине не смог пройти и Даниил Квят (Toro Rosso), хотя такой шанс у него был. После нескольких штрафов других пилотов россиянин переместился на девятое место стартовой решетки.
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонВ Монако Renault начала отмечать 40 лет своего дебюта в Формуле 1: первым этапом для французской марки стал Гран-при Великобритании 1977 года. В той гонке участвовал первый турбированный автомобиль — Renault RS01. Управлял им Жан-Пьер Жабуй. В пятницу 26 мая по трассе в Монако снова проехали легендарные машины Renault: Жан-Пьер Жабуй вновь сел за руль Renault RS01, а четырехкратный чемпион Формулы 1 Ален Прост пилотировал Renault RS40, на котором впервые появилось карбоновое шасси, и на котором француз выиграл четыре гонки в 1983 году.
Одним из пилотов, кто получил штраф, оказался Дженсон Баттон, заменяющий в McLaren Фернандо Алонсо. Из-за смены деталей двигателя стюарды отправили его на последний ряд, а команда воспользовалась ситуацией — хуже не будет — и внесла регулировки в настройки, выведя машину из «закрытого парка», отчего Баттон должен был стартовать с пит-лейн.
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонФотографы и Дженсон Баттон (McLaren).
На старте гонки лидерство сохранил Кими Райкконен, вторым шел Себастьян Феттель, третьим — Валттери Боттас (Mercedes). Когда начались пит-стопы, первым из этой тройки в боксы заехал Валттери Боттас. На следующем же круге Ferrari позвали на пит-стоп финна, и тот на выходе смог сохранить третью позицию, перед Боттасом. Впереди оказались только Себастьян Феттель и Даниэль Риккьярдо (Red Bull), которым еще предстояло посетить боксы. Однако продержались они на трассе на пять кругов дольше, и этого хватило, чтобы Феттель после пит-стопа вернулся в гонку впереди Райкконена, а Риккьярдо — перед Боттасом.
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонСтарт Гран-при Монако 2017 года
Поначалу пилотов Ferrari разделяли 0,5 секунды, но очень быстро отрыв немца вырос до приличных 5 секунд. В то же время темп Кими на круге заметно упал, и к нему достаточно близко подобрался Даниэель Риккьярдо. Но тут на трассе появилась машина безопасности.
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонКими Райкконен (Ferrari)
На 60-м круге гонки в повороте перед тоннелем столкнулись Дженсон Баттон и Паскаль Верляйн (Sauber): автомобиль англичанина поддел машину немца, и та, встав на бок, отлетела к отбойнику. Поврежденный McLaren Баттон «запарковал» уже после тоннеля, и на этом полная неудач гонка для англичанина закончилась. Что касается Верляйна, то он смог выбраться сам, как только его болид перевернули и поставили на землю — на это ушло несколько минут. В телевизионном интервью позже он отметил, что был немного напуган невозможностью сразу выбраться из кокпита, и добавил, что обязательно пройдет медицинское обследование, поскольку ранее зимой уже получил травму позвоночника.
По мнению Верляйна, Баттон совершил «глупый маневр», поскольку в повороте Портье обгонять невозможно. Англичанин в свою очередь признался, что только в последний момент понял: Верляйн его не видит, и столкновение неизбежно. До этого Баттон был уверен, что обгон получится, поскольку шины на машине немца износились, и он достаточно широко входил в поворот.
После гонки стюарды признали Дженсона виновным в столкновении с Паскалем и назначили ему наказание в три позиции на следующей гонке текущего сезона и прибавили два штрафных очка к гоночной лицензии. Как утверждает Баттон, Гран-при Монако стал последним в его карьере в Формуле 1.
Также штраф получил Серхио Перес (Force India) за столкновение с Даниилом Квятом: к его результату прибавили 10 секунд. Однако это никак не отразилось на итоговой позиции, поскольку он финишировал последним. Вместе с временным пенальти Перес получил и два штрафных очка к своей лицензии.
Столкновение произошло, когда Перес попытался пройти Квята по внутренней траектории в повороте Раскасс, однако не получилось — автомобиль мексиканца уткнулся в бок машины россиянина. Для Даниила заезд на этом закончился, хотя у Квята был шанс финишировать девятым.
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонСтоффель Вандорн (McLaren) ошибся на торможении в первом повороте и выбыл из гонки.
Победа в Гран-при Монако досталась Себастьяну Феттелю, Кими Райкконен стал вторым, третьим — Даниэль Риккьярдо. И по лицу финна было понятно, насколько он расстроен: он не выигрывал гонки с Гран-при Австралии 2013 года. Однако в последующих интервью Райкконен говорил, что полностью доверяет команде и не хочет делать поспешные выводы, пока не изучит телеметрию и не разберется, что же произошло в заезде.
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонПризеры Гран-при Монако: Себастьян Феттель — 1-е место, Кими Райкконен — 2-е место, Даниэль Риккьярдо — 3-е место.
В то же время многие поспешили сделать вывод о наличии командной тактики в Ferrari. На это намекнул Нико Росберг, который после финиша брал интервью у тройки призеров, и который сам оказывался в ситуации, когда надо было помогать напарнику. И о том же высказался Льюис Хэмилтон. Британское издание Autosport приводит его слова: «Для меня совершенно ясно, что Ferrari выбрала для себя пилота номер один. Поэтому они будут делать все, чтобы Себастьян взял по максимуму в каждый уикенд. По стратегии очень сложно вывести вторую машину вперед лидера, если только команда не решила сделать ее фаворитом. Так что здесь всё ясно».
Сам Льюис Хэмилтон в личном зачете сейчас отстает от Себастьяна Феттеля на 25 очков, и оба они являются, пожалуй, главными претендентами в борьбе за чемпионскую корону. Количество очков у Феттеля практически вдвое превышает результат Райкконена: 129 против 67. Финн занимает четвертую строчку, впереди — его соотечественник Валттери Боттас с 75 очками.
До конца сезона Формулы 1 остается четырнадцать этапов. Седьмой по счету состоится в Канаде 9–11 июня.
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон (Mercedes)
Результаты Гран-при Монако, очки
1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 25
2. Кими Райкконен (Ferrari) — 18
3. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 15
4. Валттери Боттас (Mercedes) — 12
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 10
6. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 8
7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 6
8. Роман Грожан (Haas) — 4
9. Фелипе Масса (Williams) — 2
10. Кевин Магнуссен (Haas) — 1
11. Джолион Палмер (Renault)
12. Эстебан Окон (Force India)
13. Серхио Перес (Force India)
Даниил Квят (Toro Rosso) — не финишировал
Лэнс Стролл (Williams) — не финишировал
Стоффель Вандорн (McLaren) — не финишировал
Маркус Эрикссон (Sauber) — не финишировал
Дженсон Баттон (McLaren) — не финишировал
Паскаль Верляйн (Sauber) — не финишировал
Нико Хюлькенберг (Renault) — не финишировал
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонFerrari одержала победу в Монако впервые с 2001 года.
Личный зачет, очки
1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 129
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 104
3. Валттери Боттас (Mercedes) — 75
4. Кими Райкконен (Ferrari) — 67
5. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 52
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 45
7. Серхио Перес (Force India) — 34
8. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 25
9. Фелипе Масса (Williams) — 20
10. Эстебан Окон (Force India) — 19
11. Нико Хюлькенберг (Renault) — 14
12. Роман Грожан (Haas) — 9
13. Кевин Магнуссен (Haas) — 5
14. Паскаль Верляйн (Sauber) — 4
15. Даниил Квят (Toro Rosso) — 4
16. Джолион Палмер (Renault) — 0
17. Маркус Эрикссон (Sauber) — 0
18. Лэнс Стролл (Williams) — 0
19. Фернандо Алонсо (McLaren) — 0
20. Антонио Джовинацци (Sauber) — 0
21. Стоффель Вандорн (McLaren) — 0
Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис ХэмилтонМакс Ферстаппен (Red Bull)
Кубок конструкторов, очки
1. Ferrari — 196
2. Mercedes — 179
3. Red Bull — 97
4. Force India — 53
5. Toro Rosso — 29
6. Williams — 20
7. Renault — 14
8. Haas — 14
9. Sauber — 4
10. McLaren — 0
Фотографии и видео: Formula1.com