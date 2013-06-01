Формула 1: победа Ferrari в Монако спустя 16 лет

Как Ferrari отобрала главный приз у Кими Райкконена, но одержала победу в Монако впервые с 2001 года.

Гран-при Монако должен был получиться достаточно скучным: автомобили здесь и так обычно едут паровозиком, а в новых условиях — широкие машины на узких улицах — тем более. Впрочем, за развлечение зрителей взялись несколько пилотов и команд.

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон В пятницу Льюис Хэмилтон устроил небольшое шоу в паддоке, прогревая резину на MV Agusta Custom Dragster RR LH44 Superbikeat.

Противостояние Ferrari и Mercedes продолжается. В квалификации поул-позиция досталась Кими Райкконену, впервые с 2008 года, а Льюис Хэмилтон не смог даже пройти в третий сегмент квалификации — не успел завершить быстрый круг до желтых флагов, которые появились из-за аварии Стоффеля Вандорна (McLaren).

В третью часть квалификации по той же причине не смог пройти и Даниил Квят (Toro Rosso), хотя такой шанс у него был. После нескольких штрафов других пилотов россиянин переместился на девятое место стартовой решетки.

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон В Монако Renault начала отмечать 40 лет своего дебюта в Формуле 1: первым этапом для французской марки стал Гран-при Великобритании 1977 года. В той гонке участвовал первый турбированный автомобиль — Renault RS01. Управлял им Жан-Пьер Жабуй. В пятницу 26 мая по трассе в Монако снова проехали легендарные машины Renault: Жан-Пьер Жабуй вновь сел за руль Renault RS01, а четырехкратный чемпион Формулы 1 Ален Прост пилотировал Renault RS40, на котором впервые появилось карбоновое шасси, и на котором француз выиграл четыре гонки в 1983 году.

Одним из пилотов, кто получил штраф, оказался Дженсон Баттон, заменяющий в McLaren Фернандо Алонсо. Из-за смены деталей двигателя стюарды отправили его на последний ряд, а команда воспользовалась ситуацией — хуже не будет — и внесла регулировки в настройки, выведя машину из «закрытого парка», отчего Баттон должен был стартовать с пит-лейн.

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Фотографы и Дженсон Баттон (McLaren).

На старте гонки лидерство сохранил Кими Райкконен, вторым шел Себастьян Феттель, третьим — Валттери Боттас (Mercedes). Когда начались пит-стопы, первым из этой тройки в боксы заехал Валттери Боттас. На следующем же круге Ferrari позвали на пит-стоп финна, и тот на выходе смог сохранить третью позицию, перед Боттасом. Впереди оказались только Себастьян Феттель и Даниэль Риккьярдо (Red Bull), которым еще предстояло посетить боксы. Однако продержались они на трассе на пять кругов дольше, и этого хватило, чтобы Феттель после пит-стопа вернулся в гонку впереди Райкконена, а Риккьярдо — перед Боттасом.

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Старт Гран-при Монако 2017 года

Поначалу пилотов Ferrari разделяли 0,5 секунды, но очень быстро отрыв немца вырос до приличных 5 секунд. В то же время темп Кими на круге заметно упал, и к нему достаточно близко подобрался Даниэель Риккьярдо. Но тут на трассе появилась машина безопасности.

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Кими Райкконен (Ferrari)

На 60-м круге гонки в повороте перед тоннелем столкнулись Дженсон Баттон и Паскаль Верляйн (Sauber): автомобиль англичанина поддел машину немца, и та, встав на бок, отлетела к отбойнику. Поврежденный McLaren Баттон «запарковал» уже после тоннеля, и на этом полная неудач гонка для англичанина закончилась. Что касается Верляйна, то он смог выбраться сам, как только его болид перевернули и поставили на землю — на это ушло несколько минут. В телевизионном интервью позже он отметил, что был немного напуган невозможностью сразу выбраться из кокпита, и добавил, что обязательно пройдет медицинское обследование, поскольку ранее зимой уже получил травму позвоночника.

По мнению Верляйна, Баттон совершил «глупый маневр», поскольку в повороте Портье обгонять невозможно. Англичанин в свою очередь признался, что только в последний момент понял: Верляйн его не видит, и столкновение неизбежно. До этого Баттон был уверен, что обгон получится, поскольку шины на машине немца износились, и он достаточно широко входил в поворот.

После гонки стюарды признали Дженсона виновным в столкновении с Паскалем и назначили ему наказание в три позиции на следующей гонке текущего сезона и прибавили два штрафных очка к гоночной лицензии. Как утверждает Баттон, Гран-при Монако стал последним в его карьере в Формуле 1.

Также штраф получил Серхио Перес (Force India) за столкновение с Даниилом Квятом: к его результату прибавили 10 секунд. Однако это никак не отразилось на итоговой позиции, поскольку он финишировал последним. Вместе с временным пенальти Перес получил и два штрафных очка к своей лицензии.

Столкновение произошло, когда Перес попытался пройти Квята по внутренней траектории в повороте Раскасс, однако не получилось — автомобиль мексиканца уткнулся в бок машины россиянина. Для Даниила заезд на этом закончился, хотя у Квята был шанс финишировать девятым.

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Стоффель Вандорн (McLaren) ошибся на торможении в первом повороте и выбыл из гонки.

Победа в Гран-при Монако досталась Себастьяну Феттелю, Кими Райкконен стал вторым, третьим — Даниэль Риккьярдо. И по лицу финна было понятно, насколько он расстроен: он не выигрывал гонки с Гран-при Австралии 2013 года. Однако в последующих интервью Райкконен говорил, что полностью доверяет команде и не хочет делать поспешные выводы, пока не изучит телеметрию и не разберется, что же произошло в заезде.

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Призеры Гран-при Монако: Себастьян Феттель — 1-е место, Кими Райкконен — 2-е место, Даниэль Риккьярдо — 3-е место.

В то же время многие поспешили сделать вывод о наличии командной тактики в Ferrari. На это намекнул Нико Росберг, который после финиша брал интервью у тройки призеров, и который сам оказывался в ситуации, когда надо было помогать напарнику. И о том же высказался Льюис Хэмилтон. Британское издание Autosport приводит его слова: «Для меня совершенно ясно, что Ferrari выбрала для себя пилота номер один. Поэтому они будут делать все, чтобы Себастьян взял по максимуму в каждый уикенд. По стратегии очень сложно вывести вторую машину вперед лидера, если только команда не решила сделать ее фаворитом. Так что здесь всё ясно».

Сам Льюис Хэмилтон в личном зачете сейчас отстает от Себастьяна Феттеля на 25 очков, и оба они являются, пожалуй, главными претендентами в борьбе за чемпионскую корону. Количество очков у Феттеля практически вдвое превышает результат Райкконена: 129 против 67. Финн занимает четвертую строчку, впереди — его соотечественник Валттери Боттас с 75 очками.

До конца сезона Формулы 1 остается четырнадцать этапов. Седьмой по счету состоится в Канаде 9–11 июня.

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Результаты Гран-при Монако, очки

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 25

2. Кими Райкконен (Ferrari) — 18

3. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 15

4. Валттери Боттас (Mercedes) — 12

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 10

6. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 8

7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 6

8. Роман Грожан (Haas) — 4

9. Фелипе Масса (Williams) — 2

10. Кевин Магнуссен (Haas) — 1

11. Джолион Палмер (Renault)

12. Эстебан Окон (Force India)

13. Серхио Перес (Force India)

Даниил Квят (Toro Rosso) — не финишировал

Лэнс Стролл (Williams) — не финишировал

Стоффель Вандорн (McLaren) — не финишировал

Маркус Эрикссон (Sauber) — не финишировал

Дженсон Баттон (McLaren) — не финишировал

Паскаль Верляйн (Sauber) — не финишировал

Нико Хюлькенберг (Renault) — не финишировал

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Ferrari одержала победу в Монако впервые с 2001 года.

Личный зачет, очки

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 129

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 104

3. Валттери Боттас (Mercedes) — 75

4. Кими Райкконен (Ferrari) — 67

5. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 52

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 45

7. Серхио Перес (Force India) — 34

8. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 25

9. Фелипе Масса (Williams) — 20

10. Эстебан Окон (Force India) — 19

11. Нико Хюлькенберг (Renault) — 14

12. Роман Грожан (Haas) — 9

13. Кевин Магнуссен (Haas) — 5

14. Паскаль Верляйн (Sauber) — 4

15. Даниил Квят (Toro Rosso) — 4

16. Джолион Палмер (Renault) — 0

17. Маркус Эрикссон (Sauber) — 0

18. Лэнс Стролл (Williams) — 0

19. Фернандо Алонсо (McLaren) — 0

20. Антонио Джовинацци (Sauber) — 0

21. Стоффель Вандорн (McLaren) — 0

Формула 1, Гран-При Монако, Ferrari, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен (Red Bull)

Кубок конструкторов, очки

1. Ferrari — 196

2. Mercedes — 179

3. Red Bull — 97

4. Force India — 53

5. Toro Rosso — 29

6. Williams — 20

7. Renault — 14

8. Haas — 14

9. Sauber — 4

10. McLaren — 0

Фотографии и видео: Formula1.com