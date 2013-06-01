Рассекречены «потроха» гиперкара Mercedes-AMG Project One

В преддверии ежегодного суточного марафона на немецком автодроме Нюрбургринг подразделение Mercedes-AMG концерна Daimler показало шасси и силовой агрегат будущего гиперкара Project One. Полноценная премьера состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Удивительное дело: Mercedes-AMG Project One еще никто не видел, но, по слухам, все запланированные к выпуску 275 экземпляров гибридного гиперкара ориентировочной стоимостью 2,2 млн евро каждый уже распроданы. Разумеется, на вторичном рынке Project One впоследствии непременно появится, но уже по спекулятивной цене.

Автомобиль, воплощающий в себе технологические и гоночные достижения концерна Daimler, создавался к 50-летнему юбилею его придворного тюнинг-ателье Mercedes-AMG. Сердцем гиперкара станет бензиновый формульный V6 рабочим объемом 1,6 л от болида Льюиса Хэмилтона образца 2015 года. Инженеры его, однако, основательно доработали под гражданские нужды, чтобы обеспечить приемлемый ресурс в 50 000 км: снабдили новыми поршнями и коленвалом, снизили предельные обороты с 13 500 до 11 000, обороты холостого хода — с 4000 до 2000 об/мин.

К ДВС пристыкованы два электромотора: один мощностью 109 л.с. отвечает за работу электрического наддува, второй, мощностью 163 л.с., соединен с коленвалом вместе с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с одним сцеплением. Корпус коробки передач — силовой, к нему крепится подвеска задних колес. Еще два электромотора мощностью 163 л.с. каждый отвечают за привод передних колес. Совокупная мощность силовой установки составляет более 1000 л.с., но, очевидно, максимальная отдача доступна только при полностью заряженной 800-вольтовой литий-ионной АКБ, расположенной под днищем и смещенной ближе к передней оси автомобиля ради лучшей развесовки. Емкость батареи на данный момент не называется, но известно, что она позволит гиперкару проехать в безвыхлопном режиме 24 км.

Снаряженная масса Project One составит немногим более 1300 кг. Тормоза — карбон-керамические по кругу. Вот, собственно, все, что пока известно о машине.

Project One станет флагманом линейки Mercedes-AMG, а пока эту роль выполняет модель GT, все версии которой в начале года получили «зубастую» фальшрадиаторную решетку.

Интересно, как покажет себя Mercedes-AMG Project One на легендарной Северной петле Нюрбургринга? На данный момент рекорд трассы принадлежит британскому гиперкару McLaren P1 LM.

Фото: Daimler