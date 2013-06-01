Камера видеонаблюдения запечатлела «веселых» инспекторов ДПС, которые после изнурительного трудового дня расходятся по домам. Как именно они это делают, запечатлела видеокамера.

В социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Самарские водители — Автопортал Самары» появилось видео, на котором группа нетрезвых инспекторов ДПС после (по всей видимости) бурных возлияний расходится по домам. Только вот почему-то добираются они домой не на общественном транспорте. Любопытно, что эти люди позволяют себе в таком состоянии, да еще в форменном обмундировании... садиться за руль личных авто и ехать.

Из комментариев пользователей сети ВКонтакте к этому видео:

Михаил Журов: «Они такие же люди, как и мы, всем надо отдыхать иногда расслабляться».

Артём Кирюшев: «Михаил, отдыхать им никто не запрещает, но не при исполнении — это раз, а во вторых, не за рулем, а вы, прежде чем за них заступаться, вникните в суть».

Сергей Калмыков: «Скажите-ка мне, друзья, все ли кассиры в „Ашане“ хорошие? Или, все ли мойщики на мойках одинаково хорошо моют? Что вы всех под одну гребенку гребете?»

Антон Стахнев: «А, может, они просто уставшие?»

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Видео: YouTube

