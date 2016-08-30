Автоваз начинает производить багги для Росгвардии

Ударно-разведывательный автомобиль (УРА) продемонстрировали на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» в Подмосковье.

О багги УРА, который АВТОВАЗ позиционировал как легкий автомобиль для нужд Росгвардии, рассказал на своей странице в Фейсбуке начальник управления по маркетингу автозавода Александр Бредихин.

Нужно отметить, что багги есть на вооружении многих армий мира, они позволяют практически бесшумно передвигаться по пересеченной местности, развивая скорость до 120 км/ч.

Габариты багги, мм: длина/3640, ширина/1950, высота/1370. Клиренс — около 300 мм, весит автомобиль около тонны. Основа автомобиля — обшитый панелями из стеклопластика трубчатый каркас. Оснащается он бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 98 л.с., расположенным сзади. Выпускать УРА планирует «дочка» АВТОВАЗа фирма «Бронто».

Подробнее о машине совсем скоро расскажет главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, которому удалось его протестировать, и он готов поделиться впечатлениями.

Фото: facebook.com/alexander.bredikhin

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Комментарии (3)

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