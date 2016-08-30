Закончена реконструкция еще одного участка Калужского шоссе

Добраться до Новой Москвы теперь стало легче: введен в эксплуатацию реконструированный участок Калужского шоссе от МКАД до деревни Сосенки. Власти рассчитывают, что благодаря расширению пропускная способность трассы увеличится на 20–25%.

Реконструкция Калужского шоссе началась в ноябре 2014 года, прошлой осенью был сдан 3,7-километровый участок от МКАД до поворота на Коммунарку, а теперь со свистом можно доехать до границы деревни Сосенки (8,2 км от МКАД), вокруг которой сооружен объезд. Количество полос для движения в каждую сторону увеличено с двух-трех до четырех-пяти.

В рамках реконструкции данного участка сооружено два моста через реку Сосенка с шириной проезжей части 17,25 м, один туннель, по которому двигающиеся по направлению к МКАД машины могут развернуться в сторону Троицка, 115-метровая эстакада в сторону поселка Воскресенское, пять надземных пешеходных переходов.

Осенью этого года строители планируют завершить обновленную развязку между МКАД и Профсоюзной улицей, от которой берет свое начало Калужское шоссе. Работы по реконструкции участка Калужского шоссе от Сосенок до ЦКАД продолжаются, он должен быть сдан до конца 2018 года.

  • В центре Москвы тем временем продолжает реализовываться программа по благоустройству «Моя улица»: в минувшие выходные стартовал второй этап реконструкции Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, который продлится до конца лета.
  • Ранее в этом месяце столичные власти приняли решение демонтировать один из символов лужковской эпохи, Московский монорельс — в 2018 году начнется его переформатирование в трамвайную линию.

Фото: mos.ru

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

В выходные весь поток из двух Москв упрётся в узкий ж/д мост после Сахарово и Вороново и будут сидеть куковать до полной луны..

Ответить#
0

Хорошо там стало! Если бы знал, что так активно возьмутся, возможно, и не уезжал бы из Ватутинок... Конечно, еще куча проблем, на тот же МКАД не съехать в будни, да и дальше в область еще реконструкция продолжается, но хоть так...

Ответить#
0
Саруханов Артур

С такими темпами мы до Аляски никогда не доедем.

Ответить#
0